El legado de barcelonismo irrepetible de Josep Planas

Hay detalles que parecen irrepetibles y producto de épocas pasadas que no volverán. ¿Se imaginan a Luis Enrique o Guardiola dimitiendo del cargo de entrenador de sus equipos para no perjudicar al Barça? Es lo que hizo Josep Planas hace 83 años cuando el Barça se jugaba la permanencia contra el Murcia que él dirigía.

Planas renunció a entrenar a los pimentoneros para no contribuir al descenso de categoría del club de sus amores.

La temporada 1941-42 es una de las más difíciles de la historia del Barça. En el palmarés de aquel curso consta una copa del Generalísimo lograda ante el Athletic Club en Madrid.

Fue un triunfo muy celebrado porque el club estaba viviendo un momento muy delicado pero la victoria más trascendente de aquella campaña llegó en el mismo campo de Chamartín en una final a partido único que los blaugranas disputaron contra el Real Murcia.

La portada ‘Marca’, entonces ‘semanario gráfico de los deportes’ del 30 de junio de 1942. En la imagen, el final del partido y el alivio de Sospedra (un gol), Martín (cuatro) y Escolà, el catedrático del fútbol. El Barça, campeón de Copa hacía una semana, aplicó su condición de favorito para ganar / Marca

Fue una prórroga a partido único entre un Barça que acabó la liga en la decimocuarta plaza de la clasificación y un Murcia que acabó tercero en la Segunda División.

Ganar aquella final no supuso ningún título para las vitrinas blaugranas pero si tuvo la consecuencia de evitar el mayor fracaso deportivo de la historia del club.

Perder contra el Murcia hubiera supuesto descender a la Segunda división, un hecho inédito e impensable el club blaugrana. La entidad barcelonista coqueteó con el descenso en la posguerra a causa de una serie de circunstancias políticas e institucionales muy adversas.

El once azulgrana que entró en la historia en 1942: Miró, Mariano Martín, Escolà, Benito, Balmanya y Zabala (arriba, de izquierda a derecha). Agachados, mismo orden: Sospedra, Bravo, Raich, Rosalén y Llácer / Revista Fútbol

El Barça superó con autoridad este partido contra el Murcia (4-1) con un recital de Mariano Martín. El Murcia no pudo dar la sorpresa y se quedó en Segunda División. El club murciano afrontó este encuentro sin el entrenador que le había conducido hasta esta situación.

A Josep Planas le pesó más su condición de aficionado culé que su ambición como técnico. Enfrentarse al Barça en un partido rutinario de liga o en una eliminatoria de copa hubiera sido un trago complicado pero ayudar a hundir al club de su vida no entraba en sus cálculos.

Josep Planas había sido uno de los mejores defensas de la primer edad de oro del club entre 1920 y 1927.

Gamper, que lució con orgullo el casquete de terciopelo con el que el Barça lo obsequió tras su retirada, posó junto al equipo antes del partido de su homenaje. De pie, y de izquierda a derecha: Greenwell, Pascual, Planas, Martínez Surroca, Alcántara, Gamper, Gràcia, Sagi, Cabot (presidente de la FCF), Piera y Jesza Poszony. Sentados: Torralba, Luis Blanco, Samitier y Vicenç Martínez / FCB

Pese a ser bajo (1,65) el jugador de Sant Andreu era un zaguero portentoso que anotó 25 goles en los 181 partidos que disputó antes de que una grave lesión truncara su carrera. Además, su pasado como entrenador blaugrana (1939-41) era muy reciente.

Una imagen de Pepe Planas de azulgrana. / Centre d’Estudis i Documentació del FC Barcelona

Planas no pudo ganar ningún título en el banquillo del Barça pero sus aportaciones futbolísticas fueron formidables.

Más que su pasado profesional en el Barça, el profundo sentimiento barcelonista de Planas fue lo que le llevó a renunciar al cargo de entrenador del Murcia que asumió Severiano Goiburu.

Curiosamente, Goiburu también había jugado en el Barça pero asumió la situación con unos tintes puramente profesionales.

Josep Planas fue homenajeado en 1966 / FCB

Planas fue uno de los pioneros de la Agrupación de antiguos jugadores del Barça. El 8 de junio de 1966, con 65 años, se le rindió un gran homenaje en el Camp Nou.

En la Revista Barça de la época hablaron con Planas y explicó lo que sucedió en 1942: "Toda mi vida me he sentido barcelonista y el problema se presentaba pavoroso. Acudí a los directivos del Murcia y ellos con alta comprensión me relevaron del cargo. En aquel momento se me abrió un horizonte de paz y tranquilidad"

El mejor tributo para la memoria de Josep Planas sería que el mayor número de culés conociera su historia de estima incondicional a unos colores.

Pepe Planas fue homenajeado por el barcelonismo en el 1966 / Revista Barça

El detalle único de barcelonismo de Planas tendría que estar en la memoria colectiva de una afición del Barça demasiado proclive a olvidar las gestas de sus antecesores.

Esta historia debería pasarse de generación en generación para situar dónde se merecen a personas como Josep Planas, un jugador y entrenador blaugrana que demostró ser culé estando dentro y fuera del club.