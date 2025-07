La afición del Barça, a favor de retirar la capitanía a Ter Stegen

La estima de la afición barcelonista hacia Marc-André ter Stegen ha ido decreciendo en los últimos tiempos. Su popularidad entre los culés se encuentra bajo mínimos y prueba de ello es el abrumador y contundente resultado de la encuesta realizada en la web de SPORT. Un 88% de nuestros lectores está a favor de que se le arrebatar la capitanía al portero alemán de cara a la próxima temporada.

Tras las diferentes disputas entre Ter Stegen y el Barça y el pulso lanzado por el alemán especificando que estaría de baja tres meses -algo que impide generar utilizar la lesión para inscribir a Joan Garcia-, en la mañana de este viernes avanzábamos que hay voces de dentro del club que piensan que el germano debería de ser el capitán de la plantilla. Ante esta posibilidad, tan solo el un 12% de los culers se opondría.

En cualquier caso, los resultados obtenidos ponen de manifiesto el desencanto de los aficionados azulgranas con el guardameta alemán. Esta animadversión viene de lejos, pues el cancerbero ya fue uno de los jugadores más señalados señalado en las últimas temporadas cuando el Barça no logró sus objetivos. Sin embargo, se acentuó a finales del pasado curso.

Ter Stegen en la revisión médica con el FC Barcelona / FC BARCELONA

Después de prácticamente una campaña completa en la que Marc-André estuvo lesionado, pocas semanas antes de su vuelta, el teutón se posicionó para ser titular en los últimos partidos de la temporada. Esto no gustó a la afición barcelonista, pues lo interpretó como una medida de presión para relevar a su compañero Wojciech Szcszensy, que, por contra, se había ganado la aprobación y el cariño de los culers.

Ausente en las semifinales de Champions

Otro de los motivos por los que la hinchada azulgrana perdió la confianza en el alemán fue su ausencia en las semifinales de la Champions League en Milán. A diferencia de Jules Koundé, que estaba lesionado se desplazó a la ciudad del norte de Italia en un vuelo regular para apoyar al equipo, Ter Stegen se quedó en Barcelona pese a estar recuperado de su lesión.

Su negativa a irse

Una vez acabada la temporada 2024/25, el club decidió que era el momento de reforzar a portería y fichó a Joan Garcia, con la intención de que se convirtiese en el guardameta titular del Barça durante los próximos años. Por otro lado, con la renovación de 'Tek', el club empujaba a Ter Stegen a la salida.

En este contexto, en los días previos a la incorporación del jugador de Sallent, el actual capitán del Barcelona aseguró en la concentración de la Selección Alemana que el Barça solo tenía dos porteros: él e Iñaki Peña. Estas declaraciones también se entendieron como un desprecio hacia su compañero Szczesny.

Marc-André ter Stegen y Wojciech Szczesny en la Ciutat Esportiva. / Alberto Estevez / EFE

No obstante, llegó el momento de reunirse con Hansi Flick. Pocos días antes de iniciar la pretemporada, el entrenador azulgrana le expuso su nueva situación: Joan Garcia sería el portero titular. Aun así, Ter Stegen se negó a abandonar el club y se mostró decidido a luchar por hacerse con el puesto de titular en el once. Aunque desde la directiva no se iba le iba a forzar, puesto que fueron ellos quien le firmaron un contrato hasta 2028, la postura del alemán no fue un plato de buen gusto dado su elevado salario.

El último comunicado

La gota que colmó el vaso de la afición barcelonista fue el comunicado de Ter Stegen en la tarde del jueves, en el que anunciaba que se iba a operar de sus molestias en la zona lumbar y que el tiempo de baja sería de tres meses. Esto cabreó a los culers, ya que es muy poco usual que un jugador especifique el tiempo de baja sin apenas haber sido intervenido. Además, estos tres meses son insuficientes para que el club pueda usar la mayor parte de su salario para generar fair play e inscribir con ello a Joan Garcia o Szczensy.