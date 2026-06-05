Los lectores de SPORT deciden: Kane gana a Julián Álvarez en la carrera por el '9' del Barça

El debate sobre quién debe ser el próximo delantero centro del FC Barcelona ya está abierto. Mientras la dirección deportiva encabezada por Deco tiene a Julián Álvarez como gran prioridad para reforzar el ataque azulgrana, los lectores de SPORT apuestan mayoritariamente por otro nombre: Harry Kane.

En una encuesta realizada por SPORT, que ha superado los 1.000 votos, el delantero inglés del Bayern de Múnich ha sido el favorito de los aficionados con un 49% de los apoyos. Por detrás aparece Julián Álvarez, con un 37%, mientras que un 14% de los participantes considera que el Barça debería buscar una alternativa distinta a ambos delanteros.

Los resultados contrastan con la hoja de ruta que maneja el club. En el Barça consideran que Julián Álvarez es el futbolista que mejor encaja en el proyecto de Hansi Flick. A sus 26 años, el argentino combina movilidad, capacidad de presión, versatilidad y margen de crecimiento, además de entenderse a la perfección con un equipo joven liderado por Lamine Yamal. El gran obstáculo es económico: el Atlético de Madrid no quiere vender a su estrella y la operación podría dispararse por encima de los 120 millones de euros.

Harry Kane del Bayern de Múnich decepcionado tras la derrota en la semifinal de Champions / EFE/EPA/RONALD WITTEK

Por su parte, Kane cuenta con el respaldo de la afición gracias a una trayectoria impecable y unas cifras goleadoras extraordinarias. El capitán de Inglaterra viene de firmar una temporada espectacular en el Bayern y ofrece una garantía inmediata de goles, experiencia y liderazgo. Además, su situación contractual podría convertirlo en una operación más asequible que la de Julián.

La encuesta refleja así una división entre los aficionados. Mientras el Barça sigue soñando con Julián Álvarez como heredero de Robert Lewandowski, los lectores de SPORT ven en Harry Kane la opción más convincente para liderar el ataque azulgrana la próxima temporada.

Además, los resultados evidencian que la afición valora especialmente el fútbol del inglés. Kane, que ya ha demostrado durante más de una década ser uno de los delanteros más fiables del fútbol europeo, transmite una sensación de apuesta segura. Dos delanteros diferentes y goleadores. ¿Terminará alguno de los dos en el Spotify Camp Nou la temporada que viene?