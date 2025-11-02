Así le recortó el Barça de Hansi Flick 7 puntos al Real Madrid... ¡en dos semanas!

El Real Madrid goleó el sábado al Valencia (4-0) y durmió con 7 puntos de ventaja sobre el Villarreal (que horas antes había derrotado también por 4-0 al Rayo Vallecano) y 8 por encima del FC Barcelona. Los azulgranas reciben este domingo a las 18.30 horas recibe al Elche en Montjuïc y lo hacen con la máxima presión, pues la diferencia es importante. Pero la temporada pasada, la primera con Hansi Flick al frente del conjunto barcelonista, ya demostraron que son capaces de revertir la situación. Así fue, jornada a jornada, cómo el Barça pasó en un tiempo récord de estar a 7 puntos del Real Madrid a ponerse líder para ya no perder la primera posición y conquistar LaLiga.

El entrenador del Barça habló sobre Joan García, Olmo, Lewandowski, Pedri y Cubarsí / Perform

Tras un gran debut oficial de Hansi Flick al frente del Barça (7 victorias consecutivas en Liga), todo se empezó a torcer con el denominado por el propio Hansi Flick 'sheet november'. Mes en el que el Barça solo sumó 1 punto de 9. Ligera reacción y dos derrotas consecutivas en casa para cerrar el año (Atlético de Madrid y Valencia). Pero no fue hasta bien entrado el mes de enero de 2025 cuando hubo la diferencia más amplia respecto al Real Madrid.

J.20 Real Madrid +7

El Barça 'mordió cemento' en el difícil feudo del Getafe y empató a uno, mientras los blancos golearon con claridad por 4-1 a una UD Las Palmas que terminó descendiendo. El real Madrid sumaba 46 puntos y el Barça, tercero, se quedaba a 5 del Atlético de Madrid y a 7 de los de Ancelotti.

Getafe-Barça (1-1)

Real Madrid-Las Palmas (4-1)

J.21 Real Madrid +7

Las distacias se mantuvieron pese al espectacular 7-1 azulgrana al Valencia. El Real Madrid no falló en Valladolid, pero los de Hansi Flick acababan de poner la directa.

Barça-Valencia (7-1)

Valladolid-Real Madrid (0-3)

Espanyol players celebrate after Carlos Romero scored the opening goal during a Spanish La Liga soccer match between Espanyol and Real Madrid at the Lluis Companys Olympic Stadium in Barcelona, Spain, Saturday Feb.1, 2025. (AP Photo/Joan Monfort) / AP

J.22 Real Madrid +4

El Barça venció por la mínima al Alavés con un gol de Lewandowski, mientras el Real Madrid caía muy cerquita, en Cornellà-El Prat. El RCD Espanyol propició, de alguna manera, el inicio de la gran remontada azulgrana con un gol de Carlos Romero en el minuto 85.

Barça-Alavés (1-0)

Espanyol-Real Madrid (1-0)

J.23 Real Madrid +2

El Barça ya se había subido a la ola triunfadora y lo reflejó con una goleada 1-4 en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El derbi madrileño del Bernabéu benefició a los azulgranas. El empate (1-1) fue el mejor resultado posible para quedarse a solo un punto de los colchoneros y a dos de los blancos.

Sevilla-Barça (1-4)

Real Madrid-Atlético de Madrid (1-1)

J.24 Barça líder por goal-average

La jornada 24 fue redonda para el Barça. Pese al exigua triunfo sobre el Rayo Vallecano por 1-0 con diana de Robert Lewandowski de penalti, vio cómo el Real Madrid no pasaba del empate (1-1) en Pamplona y al Atlético le sucedía lo mismo en el Metropolitano frente al Celta de Vigo. Los de Flick superaban a los de Simeone y alcanzaban a los de Ancelotti en la tabla. Y encima, se ponían líderes por mejor goal-average general. de algo habían servido las múltiples goleadas con el alemán.

Barça-Rayo Vallecano (1-0)

Osasuna-real Madrid (1-1)

J.25 Barça líder por goal-average

Jornada en la que no fallaron ninguno de los tres grandes y todo siguió igual.

Las Palmas-Barça (0-2)

Real Madrid-Girona (2-0)

J.26 Barça +3

La goleada 4-0 a la Real Sociedad, combinada con la derrota madridista en el Benito Villamarín, ante el Betis propició el liderato en solitario del Barça. Tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid., que se fueron ampliando.

Barça-Real Sociedad (4-0)

Betis-Real Madrid (2-1)

La máxima diferencia del Barça sobre su eterno rival llegó a ser de 7 puntos tras el clásico de Montjuïc y el espectacular 4-3 para los de Hansi Flick. LaLiga, conquistada por el Barça en el derbi ante el Espanyol, concluyó con una diferencia de 4 puntos respecto a los blancos.