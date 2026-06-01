Le quieren vender a Ibai Llanos unas botas de Lamine Yamal por 30.000 euros

Unas botas de fútbol pueden llegar a valer una auténtica fortuna. Existen coleccionistas que atesoran verdaderas joyas deportivas, piezas únicas que no están al alcance de todo el mundo y que, con el paso del tiempo, adquieren un valor prácticamente incalculable. Un ejemplo de ello es la servilleta en la que Leo Messi firmó su primer contrato con el FC Barcelona en diciembre del año 2000. Aquel histórico documento fue subastado por la casa británica Bonhams en mayo de 2024 y alcanzó un precio final de 890.000 euros, aproximadamente 964.450 dólares.

El fútbol, y especialmente todo lo relacionado con el Barça, genera un enorme interés entre coleccionistas de todo el mundo. Camisetas, botas, balones y documentos históricos se convierten en objetos de culto cuyo valor trasciende lo deportivo para formar parte de la historia del deporte. El streamer Ibai Llanos quiso poner a prueba el valor de este tipo de objetos. Organizó una 'Casa de Empeños', basado en la serie 'El precio de la historia' en la que Rick y Richard compraban objetos y le ponían un valor, siendo protagonista la negociación.

Ibai negocia unas botas de 30.000

Uno de los vendedores, fue Álex, que llegó al video con el objetivo de venderle a Ibai Llanos unos artículos muy preciados: dos pares de botas de Lamine Yamal en 2023 usadas por el de Rocafonda. "Tiene una serie de especificaciones por las que puedes comprobar que están usadas por Lamine", empezaba explicándole el coleccionista a Ibai. "Tiene las iniciales de Lamine, el código postal de Mataró (304), las banderas de los padres y dentro puedes ver que están fabricadas en Alemania (Adidas), en una tienda específica para los jugadores de fútbol", decía Álex.

Las botas que presentaba el chico, aunque decía que eran del 2023, correspondían al encuentro entre el PSG-Barça de abril de 2024, del partido de ida en el que el conjunto entrenado por Xavi Hernández venció por 2-3 en París, aunque posteriormente fue eliminado en la trágica eliminatoria de Champions en la que el conjunto francés remontó en el partido de vuelta, con la expulsión de Araújo. "Con estas botas, también se jugó el Clásico. En total, cinco partidos", explica.

Las botas de Lamine Yamal en 2024 / Sport.es

"Yo no sé si me la estás colando, pero tiene todo", contestaba Ibai. Pero llega un momento en el que Álex, ante la duda de Ibai, le enseña al streamer que a las botas les falta unas letras, y que justamente, contra el Alavés, tampoco las llevaba. "¿Y tú cómo tienes esto? Preguntaba Ibai. "Soy coleccionista y en este caso las he comprado a otro coleccionista. No té diré cuánto pagué por ellas pero sí por cuánto las vendo. En este caso, 30.000 euros", respondía el chico.

Ibai, que no se fiaba del todo, entró a una sala a buscar a dos expertos en empeños, que le ayudaron a resolver el final de la compra. "Pides una pasta por las botas y no hay manera de certificar si son reales". "Nosotros compramos las botas de Messi. ¿Cómo lo sabíamos? Habíamos quedado con el periódico Marca, que había quedado con Messi para que después del partido le regalara las botas. Pagaron 1.200 euros. Pueden valer miles de euros pero pides una cosa que no tiene sentido ni va certificada"

Se llevó dos 'tesoros'

"Es jugártela", contestaba Ibai. "El mejor gol de Messi en la historia lo tasaron en 6.000 euros, no lo devaluamos pero valen 2.000 euros". Al final, Ibai no se decidió por ninguna bota, pero Álex le regaló una camiseta del Real Madrid firmada por Zinedine Zidane.

Noticias relacionadas

Además, con otro vendedor, compró una camiseta del PSG firmada por Mbappé y Neymar. Lo hizo por un precio de 2.200 euros y una sorpresa: dos entradas para La Velada VI. Una negociación muy curiosa y surrealista, aunque se llevó dos camisetones a casa.