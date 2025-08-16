FC BARCELONA
Así le quedó la cara a Joan Garcia tras la patada de Muriqi
El portero acabó con un bulto en la cara producto del golpe que recibió
Vaya día pasó Joan García en su debut oficial con el Barça. El exportero del Espanyol ya dio el susto durante el calentamiento con un golpe en un dedo de la mano izquierda y acabó con un golpe tremendo en la cara tras una patada que le costó la expulsión a Muriqi en el primer tiempo. La cara de Joan Garcia acabó con un bulto enorme en el pómulo derecho fruto de la contusión que recibió con los tacos el guardameta blaugrana. Un susto y una marca que le quedará durante unos días.
Joan Garcia se asustó al recibir la patada con los tacos por delante de Muriqi en una acción de extremo peligro para el portero blaugrana. Suerte tuvo Joan Garcia, que no recibió ningún corte aparatoso que hubiese podido acabar con él en los vestuarios. Solo fue un golpe, pero el 'chichón' que le dejó es ostensible.
El Barça confirmó que Joan García está bien. Recibió ya tratamiento sobre el terreno de juego, pero al no haber herida, se le aplicó hielo. El portero estaba algo aturdido pero dejó claro que estaba en perfectas condiciones para continuar. Ya en el descanso estuvo en observación y solo tenía el dolor de la contusión pero nada más. Por fortuna no ha habido lesión a pesar de que la expulsión fue justa por la brutalidad de la entrada.
Eso sí, el recado que recibió Joan García le ha hecho acabar con un bulto. Tiene la cara inflamada y eso le durará unos días aunque no va a tener problemas para ejercitarse con sus compañeros durante la próxima semana.
