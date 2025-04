¿Qué le pide Flick al sustituto de Olmo?

Cuando uno juega a hacer de Hansi Flick para armar la alineación de este miércoles contra el Atlético de Madrid (21:30 horas), correspondiente al encuentro de la vuelta de la semifinal de la Copa, tan solo aparece una duda. El técnico alemán apostará por el once de gala, con Cubarsí y Raphinha ya recuperados, pero queda una incógnita por resolver: ¿quién hará de Dani Olmo?

No se había cumplido la media hora del partido liguero contra Osasuna del pasado jueves, cuando el '20' blaugrana se tendió sobre el terreno de juego, minutos después de anotar el 2-0 de penalti. Las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos durante la mañana del viernes le diagnosticaron una lesión miofascial en el aductor de la pierna derecha. Un percance que le mantendrá de baja, aproximadamente, tres semanas.

Por este motivo, Hansi Flick no podrá contar con Dani Olmo para enfrentarse al cuadro colchonero y se postulan dos alternativas para ubicarse en la mediapunta del equipo, por delante de Frenkie de Jong y Pedri: Gavi y Fermín López. Los dos andaluces son los candidatos para situarse en esta posición, aunque también hay otras alternativas como las de Pablo Torre o, incluso, la de Raphinha.

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa previa al encuentro contra el equipo que dirige el 'Cholo' Simeone, Flick explicó lo que le pedirá al sustituto de Dani Olmo; aunque, eso sí, no dio ninguna pista sobre el nombre que se ubicará en el once titular. De hecho, el técnico alemán aseguró que todavía no lo tiene decidido.

"Siempre pasa lo mismo: tenemos que encontrar al jugador que sepa defender porque hay que defender desde arriba, también en la ofensiva. Tenemos varias opciones y confío en todos los jugadores que tenemos, así que ya sabes: ya veremos. Creo en todos los jugadores, lo pueden hacer bien, aunque hay pequeñas diferencias. Hoy no decidiré, no hemos entrenado muy duro, pero hemos hablado mucho en el vestuario. Decidiremos mañana", comentó ante los medios de comunicación.