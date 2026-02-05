Lo que le pide Flick a Bernal para tener más minutos

Marc Bernal ha pasado por varias fases esta temporada. A pesar de que está su mejor momento de la temporada, hubo momentos donde aparecieron las dudas al no tener minutos. Fueron semanas donde la posibilidad de una cesión al Girona no era una opción descabellada. Bernal sentía que necesitaba competir para recuperar sensaciones y Flick tenía overbooking en el mediocampo. La lesión de Pedri y la salida de Dro aclaró el camino: Flick descartó una salida y hubo un antes y un después tras el duelo ante el Copenhague.

Flick le dio un papel protagonista, salir en la segunda parte con el marcador en contra, en un encuentro donde estaba en juego entrar en el top-8. Bernal pasó a jugar de mediocentro en lugar de Eric y su entrada tuvo un impactó decisivo en el equipo. Su sola presencia ordenó a un Barça que jugó con más naturalidad en un encuentro donde no estaban ni De Jong ni Pedri.

Desde entonces, Bernal ha sido un recurso habitual para Flick, que sigue cuidando los minutos del mediocampista. El alemán además ha recordado el potencial del futbolista, pero también qué aspectos tiene que mejorar para tener más minutos. "Debe jugar igual que antes de la lesión. Es bueno con la pelota, conoce los espacios adecuados y crea las opciones correctas. Contra el Copenhague, la defensa mejoró mucho. Debe subir el nivel físico, pero es muy bueno", recordó hace solo unos días.

Ritmo competitivo

Flick ha insistido en este aspecto en los últimos meses: debe mejorar su condición física para poder tener más continuidad. Un objetivo complejo porque el camino más rápido para lograrlo es precisamente con minutos en alta competición. Más aún, en este momento de temporada, donde un calendario frenético complica la calidad de los entrenamientos y provoca que muchos sean de recuperación.

Bernal está mejorando en cada partido, pero su envergadura (1,93) hace que sea un proceso más lento y que todavía se note que su cabeza va aún más rápido que su cuerpo. El futbolista ya era consciente de que esto podía ocurrir y trató de anticiparse durante el proceso de recuperación.

"Una cosa que quería mejorar era mi forma de correr, para ganar un punto de velocidad, y lo he ido haciendo con vídeos que me iban enseñando. A través de los vídeos analizas la manera de colocarte, de estar más activo, y lo intento aplicar", explicó hace unos meses en una entrevista a 'L'Esportiu',

"Lo que me está costando más es el ritmo sobre todo. Y después alguna cuestión táctica concreta, por ejemplo cuándo saltar a la presión en un momento determinado, que tienes que interiorizar. Pero eso también lo atribuyo al ritmo, a coger el timing".

Marc Bernal tiene un futuro brillante / FCB

"Ha mejorado pero debe jugar más rápido"

Flick le dio la titularidad a Bernal ante el Albacete, esta vez junto a De Jong. Una pareja complementaria para formar un doble pivote. Bernal hizo de mediocentro, mientras que Frenkie jugó con más libertad posicional, un rol más parecido al de Pedri.

Con ellos dos en el campo fue aún más clara la apuesta por un doble pivote con un mediapunta claro: Dani Olmo. Bernal tuvo buenos momentos, pero perdió algunos balones en zonas peligrosas y dio la sensación de no tener aún ese punto de velocidad de los jugadores que juegan habitualmente.

Tras el encuentro, Flick fue claro: "Está mejorando pero debe jugar más rápido". El técnico alemán quiere que, cuando haga de mediocentro, no se complique en situaciones de pase y de continuidad a las jugadas. Marc mantiene algunos tics de interior -le gusta romper líneas desde la conducción- pero Flick prefiere que suelte rápido la pelota cuando juega de '6'.

Ante el Mallorca habrá que ver qué papel le reserva Flick. Todo apunta a que el sábado insistirá con la fórmula de Frenkie de mediocentro con Fermín y Olmo como interiores. El de El Campillo solo jugó la recta final del partido copero y volverá al once. Más dudas hay con el rol de Bernal para el partido: todo apunta a que Flick seguirá con el freno de mano y tendrá minutos durante el partido.