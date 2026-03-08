¿Qué le pasa a Woltemade? Así llega el gigante alemán al duelo ante el Barça

El gigante alemán del Newcastle, Nick Woltemade, se ha convertido en el jugador que más debate genera en el equipo esta temporada, a pocos días de enfrentarse al Barça el martes en St James Park en la Champions League.

El fichaje estrella de la campaña se perdió el duelo ante el Manchester United de la última jornada de la Premier League debido a un virus, pero ya fue titular el sábado en la derrota por 3-1 contra el City en la FA Cup. A pesar de la alineación con numerosas rotaciones del City, las urracas sufrieron una remontada y quedaron eliminados, mientras Woltemade disputó 72 minutos sin apenas impacto en el partido. El ariete desaprovechó un cabezazo y no terminó de encontrarse y fue sustituido.

Las dudas

Su actuación reavivó las dudas sobre su rendimiento, que hasta ahora suma solo siete goles y dos asistencias tras un fichaje de 90 millones de euros, y sobre la posición en la que Eddie Howe lo está utilizando. En lugar de colocarlo como ‘9’, el técnico lo situó de mediapunta y apenas entró en juego en un duelo dominado por el City con un 30% de posesión.

Howe defendió al jugador tras el partido: “Para cualquiera de nuestros centrocampistas fue difícil porque el City mantiene muy bien el balón, eso es lo que hacen. Fue un partido complicado para Nick cuando no teníamos la posesión; sus mejores cualidades se mostrarán cuando tengamos el balón”.

El técnico añadió que la situación obligó a realizar ajustes: “No queríamos que Joelinton fuera titular por riesgo de lesión, así que nos quedábamos sin opciones. Creo que Nick hizo un buen trabajo para el equipo y no tengo problemas con su actitud. Viene de superar una enfermedad bastante seria y, dados los minutos que ha disputado, estoy bastante satisfecho con él”.

Con el duelo ante el Barça a la vuelta de la esquina, todas las miradas estarán puestas en cómo Woltemade puede aprovechar sus oportunidades y demostrar que puede justificar la inversión millonaria que hizo el Newcastle este verano. A pesar del bajón de su rendimiento (empezó la temporada como un tiro), la afición sigue confiando en su potencial y se marchó del campo entre aplausos.

¿Por qué es tan especial Woltemade?

En su primer partido con el Newcastle, Woltemade (23 años) dejó su sello con un gol y una actuación muy elogiada en la prensa inglesa. "Es impredecible; sus regates, pases y disparos no se encuentran en los libros de texto; son únicos, sin comparación internacional. A diferencia de otros jugadores de élite, su centro de gravedad rara vez está en el centro del movimiento. Se nutre de su espíritu libre y su confianza en sí mismo, y parece querer reinventar el juego como número 9", apuntó The Guardian.

Curiosamente ya entonces se hablaba de la posibilidad de que jugará de 10, una posición que ahora alimenta el debate. "Los pies hábiles de Woltemade, su capacidad para retener el balón y su tendencia a retrasarse para conectar el juego sugieren que algún día podría desempeñarse como un número 10 muy efectivo detrás de Wissa".

Al arranque espectacular con el Newcastle le siguió un bajón en el que todavía dura. En el conjunto inglés esperan más del '9' de Alemania y esperan que el encuentro ante el Barça sea un punto de inflexión de su temporada.