Así le ha ido al Barça en los últimos debuts en LaLiga

Por primera vez en la historia del FC Barcelona, disputará la primera jornada del campeonato doméstico en Mallorca. Si bien es cierto que en la temporada 1965-66 tuvo el estreno liguero frente al conjunto insular (fue en el Camp Nou y con victoria por 3-1, gracias al gol de Juan Seminario y al doblete de Chus Pereda), nunca han arrancado el curso en las Islas Baleares. Así pues, un nuevo equipo que tacha el Barça de su lista de rivales contra los que se ha estrenado en LaLiga.

Ahora, tiremos de hemeroteca para ver cómo le ha ido a los culers en sus primeras jornadas. Venimos de que el estreno oficial de Hansi Flick con el FC Barcelona fuese en Mestalla contra el Valencia (1-2), donde sumaron los tres primeros puntos del curso, gracias a un doblete de Robert Lewandowski.

Un lustro invictos

De hecho, los blaugranas encadenan cinco años consecutivos en los que no han arrancado el curso con derrota: además del mencionado partido contra el conjunto che, también contabilizamos en orden cronológico inverso los 0-0 frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou, así como la victoria por 1-4 en Anoeta enfrentándose a la Real Sociedad y cuando se midieron al Villarreal en la temporada 2020-21, que finalizó con victoria de los catalanes por 4-0.

Al Barça, en líneas generales, podríamos decir que se le da bien comenzar LaLiga. En los últimos 20 años suma 14 victorias, cuatro empates y dos derrotas (ambas fueron a domicilio). Nos referimos al partido en San Mamés de la temporada 2019-20 con un gol sobre la bocina de Aritz Aduriz para el Athletic de Bilbao y a la visita de los catalanes a Los Pajaritos de Numancia, donde cayeron por 1-0 con un solitario tanto de Mario Martínez en los primeros compases del ‘match’.

Aquel fue el estreno liguero de Pep Guardiola como entrenador del primer equipo del Barça. El resto es historia. Por lo que respecta a Flick, su historia continuará escribiéndose en Son Moix, en lo que será su segunda temporada al frente del combinado blaugrana.