Así le ha ido al Barça en el mercado de invierno

La incorporación de Joao Cancelo en el mercado de invierno en calidad de cedido es una realidad. El FC Barcelona refuerza su línea defensiva con la llegada del portugués, procedente del Al-Hilal, en su regreso al club blaugrana, tras su etapa -también en préstamo- durante la temporada 2023/24. Los culers, de esta manera, aprovechan el 40% del salario de Christensen para inscribir al luso -que se rebajará la ficha-, dado que el danés tiene una lesión de larga duración.

Acudir al mercado de invierno no siempre es sinónimo de éxito. Más bien, todo lo contrario. Encontrar soluciones imaginativa a mitad de temporada comporta una elevada dificultad: futbolistas dispuestos a abandonar su equipo para emprender un cambo de aires, de primer nivel, con una rápida adaptación al equipo y que encaje en las pretensiones económicas. Muchas variables para que la ecuación acabe resultando exitosa.

Es por ello que, a continuación, repasaremos los 21 fichajes (sin contar el de Joao Cancelo) que ha realizado el FC Barcelona en el mercado de invierno desde que este entró en vigor en enero de 1995.

Triunfaron

Edgar Davids : 2004. Cedido a coste cero de la Juventus. 20 partidos, un gol y una asistencia.

: 2004. Cedido a coste cero de la Juventus. 20 partidos, un gol y una asistencia. José Manuel Pinto : 2008-2014. Cedido por 0,5M€ del Celta de Vigo. 89 y 74 goles en contra. 15 títulos.

: 2008-2014. Cedido por 0,5M€ del Celta de Vigo. 89 y 74 goles en contra. 15 títulos. Ferran Torres : 2022-act. Fichado por 55M€ del Manchester City. 182 partidos, 58 goles y 21 asistencias. 6 títulos

: 2022-act. Fichado por 55M€ del Manchester City. 182 partidos, 58 goles y 21 asistencias. 6 títulos Pierre-Emerick Aubameyang: 2022. Carta de libertad del Arsenal. 24 partidos, 13 goles y una asistencia. Venta por 12M€ del Chelsea.

Cumplieron

Frank de Boer : 1999-2003. Fichado por 7,5M€ del Ajax. 214 partidos, 13 goles y 11 asistencias. 1 título.

: 1999-2003. Fichado por 7,5M€ del Ajax. 214 partidos, 13 goles y 11 asistencias. 1 título. Ibrahim Afellay : 2011-2012. Fichado por 3M€ del PSV. 35 partidos, dos goles y una asistencia. 7 títulos.

: 2011-2012. Fichado por 3M€ del PSV. 35 partidos, dos goles y una asistencia. 7 títulos. Dani Alves : 2022. No tenía equipo. 17 partidos, un gol y cuatro asistencias.

: 2022. No tenía equipo. 17 partidos, un gol y cuatro asistencias. Adama Traoré: 2022. Cedido a coste cero del Wolverhampton. 17 partids y cuatro asistencias.

Se hizo negocio

Yerry Mina : 2018. Fichado por 12,4M€ del Palmeiras. Seis partidos y una asistencia. 2 títulos. Venta por 30,25M€ al Everton.

: 2018. Fichado por 12,4M€ del Palmeiras. Seis partidos y una asistencia. 2 títulos. Venta por 30,25M€ al Everton. Jean-Clair Todibo: 2019-2021. Fichado por 1M€ del Toulouse. Cinco partidos. 1 título. Cesión al Schalke 04 por 1,5M€, cesión al Benfica por 2M€ y venta al Niza por 16,5M€.

No triunfaron