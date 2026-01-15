FC Barcelona
Así le ha ido al Barça en el mercado de invierno
Con la llegada de Joao Cancelo, el club blaugrana habrá cerrado 22 incorporaciones desde que esta ventana se abrió hace 31 años: en enero de 1995
La incorporación de Joao Cancelo en el mercado de invierno en calidad de cedido es una realidad. El FC Barcelona refuerza su línea defensiva con la llegada del portugués, procedente del Al-Hilal, en su regreso al club blaugrana, tras su etapa -también en préstamo- durante la temporada 2023/24. Los culers, de esta manera, aprovechan el 40% del salario de Christensen para inscribir al luso -que se rebajará la ficha-, dado que el danés tiene una lesión de larga duración.
Acudir al mercado de invierno no siempre es sinónimo de éxito. Más bien, todo lo contrario. Encontrar soluciones imaginativa a mitad de temporada comporta una elevada dificultad: futbolistas dispuestos a abandonar su equipo para emprender un cambo de aires, de primer nivel, con una rápida adaptación al equipo y que encaje en las pretensiones económicas. Muchas variables para que la ecuación acabe resultando exitosa.
Es por ello que, a continuación, repasaremos los 21 fichajes (sin contar el de Joao Cancelo) que ha realizado el FC Barcelona en el mercado de invierno desde que este entró en vigor en enero de 1995.
Triunfaron
- Edgar Davids: 2004. Cedido a coste cero de la Juventus. 20 partidos, un gol y una asistencia.
- José Manuel Pinto: 2008-2014. Cedido por 0,5M€ del Celta de Vigo. 89 y 74 goles en contra. 15 títulos.
- Ferran Torres: 2022-act. Fichado por 55M€ del Manchester City. 182 partidos, 58 goles y 21 asistencias. 6 títulos
- Pierre-Emerick Aubameyang: 2022. Carta de libertad del Arsenal. 24 partidos, 13 goles y una asistencia. Venta por 12M€ del Chelsea.
Cumplieron
- Frank de Boer: 1999-2003. Fichado por 7,5M€ del Ajax. 214 partidos, 13 goles y 11 asistencias. 1 título.
- Ibrahim Afellay: 2011-2012. Fichado por 3M€ del PSV. 35 partidos, dos goles y una asistencia. 7 títulos.
- Dani Alves: 2022. No tenía equipo. 17 partidos, un gol y cuatro asistencias.
- Adama Traoré: 2022. Cedido a coste cero del Wolverhampton. 17 partids y cuatro asistencias.
Se hizo negocio
- Yerry Mina: 2018. Fichado por 12,4M€ del Palmeiras. Seis partidos y una asistencia. 2 títulos. Venta por 30,25M€ al Everton.
- Jean-Clair Todibo: 2019-2021. Fichado por 1M€ del Toulouse. Cinco partidos. 1 título. Cesión al Schalke 04 por 1,5M€, cesión al Benfica por 2M€ y venta al Niza por 16,5M€.
No triunfaron
- Emanuel Amunike: 1996-2000. Fichado por 3M€ del Sporting de Portugal. 26 partidos, un gol y dos asistencias. 1 título.
- Winston Bogarde: 1998-2000. Fichado por 3,7M€ del AC Milan. 61 partidos, cuatro goles y una asistencia. 4 títulos.
- Ronald de Boer: 1999-2001. Fichado por 7,5M€ del Ajax. 55 partidos, tres goles y siete asistencias. 1 título. Venta al Rangers por 5,5M€.
- Juan Pablo Sorín: 2003. Cedido a coste cero del Cruzeiro. 15 partidos y un gol.
- Maxi López: 2005-2006. Fichado por 6,5M€ del River Plate. 19 partidos, dos goles y tres asistencias. Cuatro títulos. Venta por 2M€ al FC Moscú.
- Demetrio Albertini: 2005. Carta de libertad de la Atalanta. 6 partidos. 1 título.
- Philippe Coutinho: 2018-2022. Fichado por 135M€ del Liverpool. 106 partidos, 25 goles y 14 asistencias. Cuatro títulos. Cedido al Bayern por 8.5M€ y venta al Aston Villa por 20M€.
- Jeison Murillo: 2019. Cedido por 1,2M€ del Valencia. 4 partidos. 2 títulos.
- Kevin-Prince Boateng: 2019. Cedido por 1M€ del Sassuolo. 4 partidos. 2 títulos.
- Martin Braithwaite: 2020-2022. Fichado por 18M€ del Leganés. 58 partidos, 10 goles y cinco asistencias. 1 título.
- Vitor Roque: 2024. Fichado por 30M€ del Palmeiras. 16 partidos y dos goles. Venta al Palmeiras por 25,5M€.
- Albacete - Real Madrid, en directo: octavos de final de la Copa del Rey, en vivo
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- El duro palo de Toni Kroos al Barça: 'No van a ganar ningún título internacional
- Mingueza, negociación avanzada y el Barça muy pendiente de su traspaso: 'No descarto nada
- Arbeloa sorprende con su primera convocatoria: pasa la tijera
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey
- Vitor Roque se dispara: vale 85 millones
- La sanción a Frenkie de Jong ya es oficial