¿Por qué le han invalidado 598 firmas a Marc Ciria?

Sorpresa en el FC Barcelona: Marc Ciria se cae en la carrera hacia la presidencia del club blaugrana. El precandidato, después del proceso de validación de las firmas entregadas este lunes, no ha pasado el corte de 2.337 apoyos de socias y socios. De las 2.845 presentadas han quedado anuladas 598 y la cifra final de firmas validadas es de 2.247; por lo que se ha quedado a 90 apoyos de convertirse en candidato.

De las 598 firmas invalidadas, 140 de ellas se presentaron sin la fotocopia del DNI para que pudiese ser contabilizadas como legal el apoyo. Ciria, con abogado y notario, pidió a la Junta Electoral que fuesen validadas apelando a la Ley de Protección de Datos, pero la Junta Electoral no lo aceptó al estar fuera de estatutos

La gran mayoría de papeletas fueron invalidadas por duplicidad con otras candidaturas y también hubo un cupo de firmas que se invalidaron por defecto de forma al no aparecer la clave de socio, que era obligatorio aportarla. Recordemos que este dato se pedía por primera vez en unas elecciones.

En estos momentos, Ciria está reunido con su candidatura, esta tarde comparecerá en rueda de prensa para hacer pública su postura y no se descarta el escenario en el que el precandidato pueda acabar impugnando estas elecciones a la presidencia del FC Barcelona.

¿Qué dicen los Estatutos?

En el Artículo 46 de los Estatutos del FC Barcelona se informar que "todas las reclamaciones en materia electoral, excepto las que se produzcan el día de las votaciones, deberán realizarse ante la Junta Electoral, dentro de los tres días hábiles siguientes al acto, hecho o decisión objeto de la impugnación. La Junta Electoral dictará resolución dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la reclamación. Si en este plazo no se hubiera resuelto expresamente, quedará abierta la vía del recurso".