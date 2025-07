¿Qué le dirían los culés a Lamine Yamal?

Lamine Yamal es el nuevo '10' del FC Barcelona. El canterano de Rocafonda acudió al Camp Nou para el acto de presentación de su renovación y su nuevo doral, algo que creo una gran expectación en los aledaños de la tienda del club. Allí Lamine dijo sus primeras palabras tras recibir el histórico dorsal azulgrana.

En SPORT nos desplazamos hasta allí para preguntar a los aficionados que estaban esperando para ver a su ídolo que le dirían a Lamine Yamal. Algunos mostraron su admiración por el futbolista al que todos los culés tienen sus esperanzas puestas.

"Hola Lamine. Siento que has trabajado muy duro para esto y te lo mereces. Eres un jugador increíble y sé que vas a conseguir muchas cosas en el futuro y contigo España puede ganar el Mundial", decía una joven aficionada.

En Can Barça la noticia del nuevo '10' ha causado furor y los seguidores culés sienten que ese dorsal está bien representado: "Es un honor que lleve el 10 y ojalá pueda ganar muchas cosas con ese número. Me mola mucho que lleve el 10, no le pesará el dorsal. Tiene una habilidad de aguantar la presión muy buena y se lo merece", expresó otro joven culé.