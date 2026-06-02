"Le diría a Rashford que dejara de obsesionarse con el dinero"

El futuro de Marcus Rashford se ha vuelto absolutamente impredecible tras el fichaje de Anthony Gordon por el Barça. El extremo inglés desea seguir en el club blaugrana pero hoy por hoy parece descartada su continuidad, algo que le deja en el limbo de forma insospechada. En Inglaterra hay mucho debate sobre lo que puede suceder con él en este mercado de verano y el exjugador Pat Nevin apunta a que todo se debe, principalmente a su abultado contrato: "Si tuviera que aconsejar a Marcus Rashford, le diría que dejara de obsesionarse con el dinero y que llegara a un acuerdo para quedarse en el Manchester United porque ahí es donde pertenece", aseguró en 'Grosvenor Casinos'.

Para Nevin, es improbable que cualquier club de la Premier pueda apostar por él en esas condiciones y apunta al Real Madrid como una posible solución: "No sé si el Barça puede seguir pagando todo ese dinero. El Real Madrid sí. Nadie más puede pagar una cantidad tan astronómica por un jugador con un historial tan controvertido", indicó.

El exfutbolista entiende que Rashford debe asumir su valor para poder continuar jugando al fútbol al máximo nivel en Europa: "Recuerda que las cifras que cobra en el Manchester United son astronómicas. Por lo tanto, hay un número limitado de equipos que lo comprarían. Un equipo como el Chelsea no lo compraría porque allí fichan jugadores jóvenes y todo gira en torno a las ventas. Así que, en cierto modo, estás limitando las opciones de equipos a los que puedes ir. No es nada fácil su futuro".

El Manchester United tiene ahora todo una patata caliente tras el inesperado movimiento del Barça fichando a Anthony Gordon. El club inglés ya se veía ingresando 30 millones de euros por la opción de compra y ahora tiene un auténtico problemón porque el club no desea el regreso del futbolista con ese contrato y tampoco tiene ofertas viables encima de la mesa salvo que aparezca algún equipo de Arabia Saudí y Rashford acepte ir.