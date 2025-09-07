"Le dije a Di María: 'este es bueno de verdad' y me contestó: 'olvídate'"; el último tren de Kays Ruiz, la exjoya de La Masia que no escuchaba a nadie

"Era joven e inconsciente. No veía los peligros. No escuchaba a nadie y pensaba que lo sabía todo, aunque no sabía nada de la vida. Cuando me quedé sin club, lloré. No volveré a cometer los errores del pasado. Ya no tengo derecho a equivocarme. Esta es mi última oportunidad".

Kays Ruiz necesitó un brutal golpe de realismo, quedarse casi un año sin equipo en 2023, para no descarrilarse del todo y hacer autocrítica. La solución no fueron los focos de la élite, pero sí al menos un nuevo comienzo: el modesto club del Royal Francs Borains de la segunda división de Bélgica, donde sha encontrado cierta estabilidad con 23 años.

Antes de comprobar que se le estaba escapando su carrera, Kays fue un niño prodigio con pasado en La Masia: un mediapunta con una habilidad especial, que hacía estragos entre líneas. En 2015, frustrado por la sanción de la FIFA al Barça que desde hacía más de un año le impedía jugar, se marchó al PSG, donde no tardó en llamar la atención de todo el mundo.

También de las estrellas del primer equipo, que vieron en él un talento distinto. Algunos lo tenían clarísimo: era cuestión de tiempo que fuera una de las estrellas del primer equipo. Otros, en cambio, vieron algo fuera del fútbol que no funcionaba.

Lo explicó Ander Herrera, que lo vivió durante su etapa en el PSG. "En el caso de Kays me acuerdo que acabó uno de los primeros entrenamientos con nosotros y le dije a Di María: 'este es bueno, este es bueno de verdad'.Y me contestó: 'olvídate, olvídate. Mitra el coche que lleva, mira cómo se pone a ropa de Dior en la primera semana con nosotros. Olvídate que este no va'. Y yo le dije: 'que sí, que no tiene nada que ver. Qué más da cómo se viste'. Y me dijo: 'hazme caso'. Y al final le tuve que dar la razón. Al tiempo, me dijo: ¿te acuerdas?".

No pasó mucho tiempo hasta que Kays tomó una decisión que cambió el rumbo de su carrera, de vuelta a sus orígenes. Comunció al PSG que no había vuelta atrás en su decisión: no tenía intención de renovar porque había aceptado una propuesta del Barça para regresar. Terminaba contrato, así que fue sencillo para el club azulgrana repescarlo.

Segunda etapa en el Barça convulsa

Kays nació en Lyon el 26 de agosto de 2002, pero sus padres se trasladaron a Catalunya, en concreto al barrio de Can Vidalet, en L'Hospitalet, cuando tenía solo siete años. El Barça lo captó entonces para el benjamín, y estuvo seis años vistiendo de azulgrana hasta que la sanción de la FIFA truncó su pasó por el Barça y puso rumbo a PSG. Ahora volvía, convencido de que aún podía reconducir su historia con el Barça ahí donde la había dejado. Se incorporaba al filial, a un paso del primer equipo, y todavía era joven.

Kays Ruiz, con la camiseta del Barça / VICTOR SALGADO / SPO_EXTERNAS

Se marchó en 2015 y volvía en 2021, pero los técnicos pronto se dieron cuenta de que era un chico ingobernable. Solo un año después, y con poco protagonismo, el Barça tomaba la decisión de rescindir de manera unilateral el contrato de Kays Ruiz. El club dijo basta, harto de su comportamiento, a pesar de que el jugador había firmado hasta 2024.

El mediapunta franco-marroquí había cometido varias faltas de disciplina, además de incumplir normas internas del equipo. El entonces técnico Sergi Barjuan vivió varias escenas de tensión con el futbolista.

En verano de 2022, fichó por el Auxerre, pero de nuevo problemas de actitud le jugaron en contra y rompió su contrato un año después. Lo que vino después fue casi un año en el limbo y la posterior llamada del Royal Francs Borains, donde ahora sí parece haber encontrado un punto de inflexión a los 23 años.