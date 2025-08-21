"Le di la mano y le dije: "sos un crack""

Fabricio Coloccini, exjugador del Deportivo de la Coruña, pasó por el pódcast 'Corazón Hecho Pelota' y rescató una anécdota muy especial de su etapa en LaLiga. Concretamente, un duelo contra el FC Barcelona de Ronaldinho en la temporada 2005/06 en Riazor.

El central argentino empezó su explicación situando el partido: “Un día en el Deportivo, jugando contra Barcelona. En Coruña. Íbamos 3-0 perdiendo, un baile, me acuerdo. Y él, típico de lo que hacía, que daba el pase y miraba para otro lado.”, recordó el argentino sobre el 'Gaúcho'.

Coloccini, frustrado por cómo se desarrollaba el encuentro, vio su oportunidad en una acción dividida: “Vino una pelota aérea que saca el arquero y medio en un costadito en la línea. Y yo digo, bueno, esta es la mía… Cuando voy a la pelota salto, estiro la pierna, obviamente a la altura de acá más o menos lo agarré, lo raspé un poquito en la costilla.”

El brasileño no se lo tomó bien en un primer momento: “Me dice: está loco, está loco, está loco. La pelota siguiente me dice: bueno, seguimos el partido. Y me dice: ‘Colo, Colo, las pelotas que van por arriba, andá tranquilo que yo no voy; las que van por abajo, obviamente yo voy. Pero las de arriba, andá, yo no voy’.”

En la temporada siguiente, la magia de Ronaldinho apareció igualmente en el Camp Nou. Coloccini lo recuerda con resignación: “Despué me mete un caño impresionante. Impresionante, en mitad de cancha. A veces lo ponen ahí en Instagram, que mi hijo me lo recuerda todo el tiempo. Agarra en mitad del campo como que le va a dar un pase y dice: ‘tic’... De hecho sigue la contra y yo sigo corriendo atrás de él, viste, pero no, por nada.”

La jugada terminó con un gesto de deportividad y admiración por parte del argentino: “Le di la mano, le dije: no, sos un crack, un fenómeno.”