¿Cuánto le cuesta al Barça cada partido en Montjuïc?

El FC Barcelona ha comunicado esta tarde de manera oficial que el partido de este domingo (18:30 horas) frente a la Real Sociedad, correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc y no en el Spotify Camp Nou, tal y como se pretendía en un inicio.

Se trata del primer encuentro que los blaugranas disputarán en este estadio, puesto que los dos anteriores en el que los catalanes actuaron como locales fue albergado por el Estadi Johan Cruyff, anexado a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí.

También, los de Hansi Flick volverán a subir a la 'montaña mágica' el 1 de octubre para recibir al Paris Saint-Germain en la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions LeagueEn estos momentos, el club está trabajando en la fase para obtener la licencia de primera ocupación, que le daría derecho a 27.000 asientos ocupados. La fase 1A, que cubre la tribuna y el gol sur con capacidad para 27.000 espectadores, está pendiente de la licencia. La fase 1B, que aumenta el aforo hasta los 45.000 con la zona de lateral, es la que requiere como mínimo la UEFA.

Fuerte impacto económico

Por lo tanto, el primer encuentro en el que los catalanes podrían regresar al Spotify Camp Nou, ahora mismo, apunta al del sábado 18 de octubre a las 16:15 horas contra el Girona en un nuevo retraso de las previsiones con las que trabajaba el club. Estas demoras tienen un impacto directo en la facturación de la entidad, puesto que la cifra de ingresos en el Johan Cruyff es ínfima en comparación a la de Montjuïc o Les Corts.

En una entrevista concedida al programa 'Tu Diràs' de 'Rac 1', la vicepresidenta institucional del FC Barcelona y responsable del Espai Barça, Elena Fort, confirmó la cifra que debe abonar el Barça al Ajuntament de Barcelona por cada partido que dispute en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Esta oscila en una horquilla de entre 300.000 y 900.000 euros, dependiendo de una serie de factores que no especificó, aunque apuntó que la media es de medio millón de euros.