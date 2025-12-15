¡Ya le buscan casa a Lewandowski en Miami!

Robert Lewandowski está cumpliendo su último año de contrato con el FC Barcelona. A sus 37 años, todo apunta a que está viviendo sus últimos coletazos en el conjunto blaugrana y los medios polacos están especulando mucho sobre su futuro.

La útima información fue revelada en "Moca Futbolu", un canal deportivo, en la que el ex jugador Marek Jozwiak aseguró que "en Miami ya le están buscando casa" para que a partir de la próxima temporada refuerce al último campeón de la Major Soccer League (MSL).

Al Inter de Miami le ha venido de maravilla la fórmula de reclutar a jugadores europeos con mucha experiencia, como el caso de Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba o Sergio Busquets, y Lewandowski encajaría con su planteamiento.

De todos modos, Lewandowski todavía no ha cerrado ninguna puerta. El futbolista, aunque lo tiene complicado, no descarta incluso su renovación por la entidad barcelonista, si bien tendría que rebajarse el salario de forma notable.

Lewandowski también ha sido tentado por otros campeonatos internacionales, como el de Arabia Saudí, donde tiene un buen cartel y la oferta económica sería muy superior a la del resto de equipos.

En cualquier caso, 'Lewy' está centrado ahora en el FC Barcelona, recuperarse de sus molestias y estar preparado para ayudar al equipo en la segunda parte de la temporada con todos los títulos en juego.