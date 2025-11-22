Así le fue al Barça cada vez que estrenó campo

El FC Barcelona regresará al Spotify Camp Nou ante el Athletic este sábado en busca de sumar tres puntos que le colocarían momentáneamente como líder de LaLiga, después de dos años y tres meses de exilio en el Estadi Olímpic Lluis Companys.

A lo largo de su historia, la entidad catalana ha inaugurado varios recintos con partidos que no siempre terminaron bien para los intereses azulgranas.

El Spotify Camp Nou en la actualidad el día del entrenamiento de puertas abiertas / Dani Barbeito

Campo del Velódromo de la Bonanova

El primer estadio en que jugó el Barça en 1899 fue el Velódromo de la Bonanova, que compartió durante un año con el FC Català, hasta que dicho equipo se lo quedó y provocó el exilio en 1900. El primer partido como local se disputó el 8 de diciembre de 1899, nueve días después de la fundación, contra un equipo integrado por miembros de la colonia inglesa. El choque finalizó con derrota azulgrana por 0-1. Como curiosidad, se disputó con 10 jugadores por equipo.

Veldromo de la Bonanova, primer estadio culer / Wikipedia

Campo del Hotel Casanovas

Entre 1900 y 1901 el Barça jugó sus partidos como local en el campo del Hotel Casanovas, hotel de lujo que los jugadores utilizaban de vestuario. El primer juego fue el 18 de noviembre de 1900 y el resultado final fue de 0-0 contra el Hispania. De esta manera, los estrenos de los dos primeros estadios azulgrana se saldaron con un empate y una derrota, resistiéndose la victoria.

Campo de la carretera de Horta

Como se suele decir, a la tercera fue la vencida, ya que en el primer partido disputado en el campo de la carretera de Horta entre el Barça y el Calliope, los blaugranas se impusieron por un contundente 4-0. El primer gol de aquel enfrentamiento lo anotó Joan Gamper. Aquel campo fue casa de los culers entre 1901 y 1905, hasta que la construcción de edificios provocó el traslado.

Campo de la Calle de Muntaner

Pero la mala fortuna regresó para el estreno del quinto estadio, ya que el FC Barcelona cayó por 2-3 ante el Català, mismo club que se quedó el primer campo de la historia culer. El campo de la Calle de Muntaner actuó como feudo de los barcelonistas durante cuatro años, entre 1905 y 1909.

Campo de la Calle Muntaner, feudo blaugrana en el pasado / Barcelofília

Campo de la Calle Industria

El primer estadio en que el FC Barcelona asentó raíces fue el de la Calle Industria, conocido como 'La Escopidora'. En ese campo el Barça estuvo 13 años entre 1909 y 1922. Además, los seguidores del FC Barcelona deben a este campo el origen de la denominación de 'culés', ya que desde fuera del campo se veían los culos de los espectadores sentados sobre la valla. El primer juego disputado en 'La Escopidora' volvió a ser ante el Català, con empate a dos goles en aquella ocasión.

Campo de Les Corts

Antes de la construcción del Camp Nou, el Barça jugaba en Les Corts, que fue el estadio entre 1922 y 1957. En ese mítico estadio, el conjunto catalán si logró vencer al Saint Mirren por 2-1 en el primer partido disputado, en un choque en que Paulino Alcántara anotó el primer gol. Tras varias remodelaciones que llevaron el aforo hasta los 60.000 espectadores, la infraestructura se quedó pequeña, provocando la creación del templo que todos conocemos.

Les Corts, estadio antecesor al Camp Nou / SPORT

Camp Nou

El Camp Nou, templo de los culers desde hace 73 años, se inauguró el 24 de septiembre de 1957. El primer encuentro disputado aquel año fue ante el Legia de Varsovia y terminó con victoria local por 4-2. Ahora, más de siete décadas después, el encuentro ante el Athletic Club será recordado por tratarse de la reinauguración de la nueva versión del feudo barcelonista. Eso sí, con aforo limitado, ya que a la espera de la Fase 1C, contará con 45.000 espectadores en las gradas.

Versión antigua del Camp Nou / Wikipedia

Estadi Olímpic Lluis Companys

Antes del exilio de las dos últimas campañas, el FC Barcelona ya había jugado en Montjuïc. La primera ocasión fue con Johan Cruyff como entrenador, pues en la temporada 90/91 el Trofeu Joan Gamper, que en aquel entonces se jugaba con semifinal y final, no pudo jugarse en el Camp Nou por problemas con el césped. En semifinales el conjunto blaugrana venció por 2-0 al Spartak de Moscú, antes de imponerse en la final al Anderlecht por 3-1.

En este último exilio, provocado por las obras en el Spotify Camp Nou, el primer choque fue ante el Cádiz, y el conjunto entonces dirigido por Xavi Hernández se impuso por 2-0 con goles tardíos de Pedri y Ferran Torres.

Estadi Olímpic Lluis Companys / Wikipedia

Estadi Johan Cruyff

Algo parecido sucede con el estadio donde filial y femenino juegan, ya que antes del enfrentamiento ante el Valencia (6-0) de esta temporada hubo otros choques menos recordados. La primera ocasión en que el Barça tuvo que recurrir al Estadi Johan Cruyff fue el 12 de septiembre de 2020, a puerta cerrada por la pandemia. En aquella fecha, los culers se impusieron por 3-1 al Nàstic de Tarragona.