Lautaro desvanece los rumores sobre el Barça: "Nunca me iré del Inter"

En medio de la búsqueda de un '9' tras el adiós de Lewandowski, el Barça contempla varias opciones en una misión que no será nada fácil, tanto por las limitaciones económicas como por los candidatos mismos. Uno de los que ya se puede descartar del todo es Lautaro Martínez. El nombre del delantero del Inter no es nuevo en la órbita del Barça, pues ya sonó con fuerza hace unos años cuando se hablaba del posible relevo de Luis Suárez. Finalmente, sin embargo, el jugador decidió quedarse en Italia.

Una decisión que reafirma años después en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport', donde ha asegurado que no contempla para nada una salida del club. En el Inter lleva ya ocho años, es el portador del '10', capitán y uno de los jugadores más queridos por la afición 'nerazzurri'. Este año ha conquistado el doblete doméstico (Serie A y Copa), aunque sigue con la espina clavada de la Champions tras dos finales perdidas: ante el Manchester City en 2023 y contra el PSG el año pasado.

Al ser preguntado sobre si terminaría su carrera en su club actual, el delantero lo tuvo claro: "Sin duda me gustaría. Todavía no tengo las llaves de Appiano (centro de entrenamiento), pero ya casi... Mi familia y yo somos felices, tenemos incluso un restaurante, los niños van al colegio y tienen sus amigos. Hoy en día me cuesta imaginarme en otro sitio. En el fútbol nunca se sabe, pero si no me echan, me quedaré aquí".

Números de leyenda

Lautaro ya es el tercer máximo goleador histórico del Inter, aunque el argentino asegura vivir al margen de las estadísticas: "Ni siquiera sé cuántos goles he marcado. No es algo en lo que me fije". Aun así, el objetivo de seguir escalando en el podio lo tiene entre ceja y ceja: "Sería genial, porque Meazza es historia, tanto del Inter como de Milán. Podría conseguirlo". Lautaro ha anotado 175 goles en 375 partidos, mientras que Giuseppe Meazza, leyenda que da nombre al estadio, firmó 284 goles en 409 partidos.

Lautaro posa junto al 'Scudetto' y la Copa Italia / ROBERTO BREGANI / EFE

Aunque el propio jugador afirma que se encuentra en el mejor momento de su carrera —"Sin duda, porque me siento muy feliz y seguro cuando juego. Me muevo con gran facilidad, incluso tácticamente. Antes no era así"—, no todo ha sido un camino de rosas. Desde su infancia hasta momentos muy recientes, el fútbol, como la vida misma, le ha demostrado que todo puede cambiar de un momento a otro.

Los valores de la infancia

El delantero no olvida sus raíces humildes en Bahía Blanca, donde la falta de dinero era una constante familiar. El propio jugador recuerda cómo sus padres tuvieron que reinventarse como enfermero y empleada doméstica para salir adelante, admitiendo que "nunca alcanzaba el dinero en casa" y que llegó a "tener hambre mientras esperábamos la cena", lo que obligó a su familia a vivir tres años de prestado en casa de un amigo. Sin embargo, Lautaro atesora esa etapa con una sonrisa, asegurando que esos momentos formaron su carácter y le enseñaron "humildad y respeto, valores que ahora les transmito a mis hijos".

Ange-Yoan Bonny y Lautaro celebran un gol ante el Hellas Verona / ROBERTO BREGANI / EFE

Ese crecimiento deportivo actual va de la mano con su bienestar mental, un aspecto que el argentino cuida con terapia, admitiendo que en el pasado dudó de si merecía "ser el número 10 del Inter" o si era capaz de seguir jugando al caer "en un pozo sin fondo". Hoy en día, Lautaro sigue apoyándose en el psicólogo del club, una figura clave durante sus recientes 46 días de lesión.

El doble reverso

Esa madurez psicológica es la que también le permite procesar baches recientes. El Inter sufrió un doble varapalo en poco tiempo tras perder la final de la Champions ante el PSG y caer ante el Fluminense en los octavos del Mundial de Clubes, un momento de inflexión para el delantero: "Pensé en muchas cosas, sufrí mucho. No digo que pidiera irme, pero tenía la sensación de que si llegaba una buena oferta, tal vez...Estaba destrozado".

Lautaro celebra el 0-2 ante la Lazio en la final de la Copa Italia / ANGELO CARCONI / EFE

La buena temporada de los 'nerazzurri' ha devuelto la sonrisa a Lautaro, que reina de nuevo en la Serie A con solvencia y como 'pichichi' de la competición, convencido de que quiere completar su carrera en el Inter, club en el que aterrizó en 2018. El argentino también se moja sobre quién es el mejor delantero centro del mundo: "Harry Kane. Incluso lo pongo por delante de Haaland por su control del balón, su capacidad para combinar con sus compañeros, su lectura del juego y sus remates de cabeza. Un fenómeno".

Lautaro es un jugador con las ideas claras y la cabeza bien amueblada, que sabe perfectamente que, pase lo que pase, cuando cuelgue las botas no quiere saber nada del fútbol: "No me quedaré en el fútbol, es un ambiente que no me gusta. No volverán a saber de mí: desapareceré". El Barça seguirá buscando a su '9' ideal, pero Lautaro no será uno de ellos, pues su corazón y su futuro siguen siendo interistas.