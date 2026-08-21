Lautaro apunta a titular en el debut liguero del Inter

A pocas horas del debut liguero del Inter esta temporada, Lautaro está en boca de todos, aunque en Italia no tienen dudas de cuál será el desenlace.

"Puede ser cierto que la dirección del club blaugrana valorara el nombre del argentino después de ver cómo se esfumaba el fichaje de Julián Álvarez, pero lo que está claro es que los responsables del mercado del Inter nunca se han planteado desprenderse de su capitán, goleador y símbolo. Puertas cerradas, con doble llave, tanto por voluntad del club como por la del propio Lautaro, que mantiene en mente un objetivo claro y preciso".

Así resume la situación 'La Gazzetta dello Sport', que también apunta que Lautaro apunta a titular en el arranque liguero del Inter este sábado (18:30 horas) ante el Monza.

La pareja de ataque del Inter

Lautaro Martínez parte con ventaja sobre Bonny para acompañar a Pio Esposito en el estreno liguero del Inter ante el Monza. La competencia entre los dos delanteros está abierta, pero el argentino, que regresó más tarde de las vacaciones, mantiene de momento la delantera en los planes de Chivu.

El capitán nerazzurro ya tuvo sus primeros minutos de pretemporada en el último amistoso, ante el Betis en el San Nicola de Bari. Disputó algo más de veinte minutos después de haberse reincorporado al trabajo y aprovechó el encuentro para recuperar ritmo competitivo.

Su regreso al equipo se produjo después de la decepción de la final del Mundial, en la que no llegó a participar. Lautaro fue suplente de Julián, los dos nombres que han estado este verano en la órbita del Barça.

Pero desde Italia insisten: ni siquiera Lautaro ha dado señales de querer abandonar Milán. El duelo ante el Monza servirá para ver cómo responde el argentino después de una pretemporada condicionada por su regreso tardío.

A pesar de estas informaciones, en el Barça siguen apurando las opciones de fichar a Lautaro, que se ha convertido en la gran alternativa a Julián Álvarez, tras la posición del Atlético. El conjunto rojiblanco se ha cerrado ante cualquier opción de negociación, a pesar de la posición clara de Julián de querer salir.