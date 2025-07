Laurent Blanc: "Sin La Masia, el Barça quizás habría desaparecido"

Laurent Blanc siempre estuvo relacionado al FC Barcelona. Primero como jugador (una temporada) y luego sonó como entrenador. Ahora está brillando en la Liga saudí donde ha sido escogido mejor entrenador de la pasada temporada. Atiende en exclusiva a SPORT en esta entrevista que repasa su papel en el Oriente Medio, el rendimiento del PSG y del Barça.

¿Qué equipos le atraen en Europa?

Siempre son más o menos los mismos equipos que divierten. Conozco a los entrenadores que defienden un juego ofensivo y yo prefiero ver a un equipo así, que se arriesgan, en lugar de uno que defiende. Cada uno tiene su propia visión.

Entonces, ¿A qué destaca?

Ver al PSG este año ha sido muy interesantes ¡Del Barcelona, ni hablar!. Cuando veo las semifinales de la Champions entre el Barça y el Inter, que son completamente opuestos, donde hay un equipo que propone juego, que marca. Me doy cuenta de que el equipo que solo defiende aún así marca cuatro goles en Barcelona... ¡Es un placer! Llegas al final del partido y uno dice: “Joder, me lo he pasado genial, he visto goles, he visto buenas jugadas, he visto un portero que ha hecho paradas y un extremo derecho (Lamine) que con su pierna izquierda ha hecho cosas extraordinarias”.

Una hora y media que pasa volando...

Sí. También está el Man City, que nos ha deleitado durante muchos años.

Laurent Blanc, durante la entrevista / JOAN REPRESA

Usted coincidió en el Barça, con Luis Enrique y Pep Guardiola...

Jugué con ellos, y los conozco un poco. Ambos han sido marcados por la identidad, la genética, el ADN del Barça, porque su apuesta es juego, juego y más juego. Por eso, todos los jugadores que han pasado por este club estamos marcados por el ADN del juego que predica el Barça. Así que ahí lo tienes...

Ha mencionado al PSG, ¿usted entrenó allí en su intento de ser campeón de Europa?

Sí, tres años.

Luis Enrique es un tipo muy exigente. Debe ser aún más exigente con sus jugadores que consigo mismo

¿Le alegró el título de la Champions?

Mucho porque, cuando yo estaba allí, el gran objetivo era ganar la Copa de Europa y todo el mundo decía que el PSG nunca la ganaría, que no valía la pena invertir tanto dinero. Yo tenía una opinión completamente opuesta. Les decía: “No, yo creo que estáis equivocados”. Mucha gente, que no solo era de la prensa, sino también especialistas en fútbol, los llamados especialistas en fútbol decían que nunca ganarían la Champions, que si no la ganaron con Messi, con Mbappé, con Neymar… Yo decía que si seguieran invirtiendo porque, tarde o temprano, la ganarían. Y así ha sido. Y quizá aún no haya terminado aquí. Quizá la vuelvan a ganar porque invierten mucho, contratan a grandes entrenadores.

Hubo un cambio con Luis Enrique...

Por los reveses anteriores, han cambiado la política. A fichar menos y a jugar como un equipo.

¿Luis Enrique ayudó en esta reconstrucción?

Es un tipo muy exigente. Debe ser aún más exigente con sus jugadores que consigo mismo. Y mira que lo era. Podía jugar en cualquier posición: lateral derecho, extremo derecho, centrocampista, defensa, delantero. Era el tipo que marcaba goles, que defendía, que atacaba... Era muy bueno. Ahora, él también aboga por un juego de posesión, querer el balón, movimiento, competir. Esa es su visión del juego. Yo no puedo sino aceptarla compartirla. Además, es valiente.

Laurent Blanc, con Ramon Planes / JOAN REPRESA

El Barça, ¿qué le dice todo esto? ¿Qué opina del equipo? ¿De Lamine?

Ha pasado por un momento difícil, con problemas financieros y administrativos. Pero, ¿qué es lo que saca al Barça de su dificultad? Son los jugadores jóvenes. Por eso, para mí, el Barça siempre ha sido un gran club con un gran centro de formación, La Masia. Para mí, este es el corazón del club, es el corazón del club.

Son los jóvenes los que han salvado al club, los Lamine, Pedri, Gavi….

¿Qué pasaría sin la Masia?

Si no tienes a la Masia, entonces el Barça no hubiera seguido adelante. Quizás es un club que hubiera desaparecido o hubiera caído. Son los jóvenes los que han salvado al club, los Lamine, Pedri, Gavi…. Hay muchos jóvenes que han salido y es un club que va a salir adelante, que ya es campeón de España, semifinales de la Champions League, y a punto de clasificarse para la final. Y con los jóvenes que están saliendo, en mi opinión, volverá a ser un gran club.

Laurent Blanc elogia a Benzema / jOAN REPRESA

En un momento dado... fichó por el Barça

Como usted piensa, como usted interpretara el juego, por su perfil... ¿Y por qué se quedó solo un año?

Por una serie de circunstancias. Mi fichaje por el Barcelona fue paradójico. Estaba libre y me iba a jugar en Inglaterra, a un club inglés. En un momento dado, el señor Cruyff me llama, llama a mi agente y me dice que no me mueva. Yo quería conocerlo, quería hablar con él y él quería convencerme de que venga a Barcelona. Así que me digo: “Me voy a Barcelona y firmo ”. Es curioso, incluso tengo el contrato. Al llegar a Barcelona, Johan me dice: “Bueno, Laurent, vas a firmar por dos años y vamos a jugar así. Esta noche voy a llevarte a un restaurante, vamos a hablar de cómo vamos a jugar”. Una hora después, lo despidieron.

Johan me dice: “Bueno, Laurent, vas a firmar por dos años y vamos a jugar así. Esta noche voy a llevarte a un restaurante, vamos a hablar de cómo vamos a jugar”. Una hora después, lo despidieron

¿Como se enteró?

Estaba en el Hotel Juan Carlos I y en TV3 solo hablaban de la salida de Cruyff. Yo me decía: “Debe ser una broma”. No me lo creía. Un rato después, Johan me llamó y me dijo: “No seré el entrenador, estoy bien, pero acabo de ser cesado”.

Laurent Blanc mandó en el PSG / Ballesteros

Como un plantón en una boda...

Así que cuando llegué al club, había un entrenador inglés que no era exactamente igual que Cruyff, ni tenía la misma visión de juego. Después hicimos una buena temporada. Yo me identifiqué con el juego, tuvo un buen rendimiento, pero después Robson, un gran señor del fútbol, se fue y llegó uno que se llamaba Van Gaal y trajo consigo una oleada de holandeses.

Y el cambio en el vestuario también se produjo...

Hubo muchos jugadores que se fueron, muchos que estaban más identificados con el Barça que yo. Los Stoichkov, Guardiola, Popescu, Abelardo... Y yo formé parte de esa oleada y me fui muy a mi pesar, muy a mi pesar. ¡Ah Ronaldo también se fue!

Llegó tarde al Barça...

Sí, llegué un poco tarde. Pero bueno, teníamos a muy buenos jugadores y, en mi opinión, al mejor jugador del mundo que era Ronaldo. Y Ronaldo solo hizo un año en Barcelona. Podría haber estado cinco o seis años.

Un día usted me dijo que me contaría algo que pasó en el hotel Juan Carlos con Ronaldo de por medio...

Era un muy buen amigo. Hacía excelentes veladas. Eso es todo.

Laurent Blanc jugó una temporada en el Barça / YOAN VALAT

Usted sonó muchas veces como técnico. ¿Qué pasó?

Estuve a punto. Hubo interés varias veces. Estaba dispuesto porque es una ciudad, un fútbol y un club que me gustan mucho. Pero nunca se concretó. Quizás llegará, nunca se sabe. Pero bueno, ya estoy empezando a hacerme viejo.

¿Y Arabia?

Cuente la clave del éxito del pasado año al frente del Al Ittihad donde el equipo ganó todos los títulos (Copa y Liga) y usted fue escogido como el mejor entrenador de la competición...

Hay muchos elementos. En primer lugar, tener buenos jugadores. Para completar un buen campeonato necesitas talento.. Y los que tengo son muy buenos. En segundo lugar, hemos jugado en equipo, hemos trabajado en equipo, hemos reaccionado en grupo. Esa ha sido una de nuestras mayores cualidades. No fuimos el mejor equipo del campeonato, pero terminamos con diez puntos de ventaja porque jugamos en equipo. Tercero, estuvimos muy acertados en ataque y marcamos muchos goles. Karim hizo una temporada extraordinaria. N’Golo Kanté también. Los extranjeros desempeñaron muy, muy bien su papel.

Ha estado muy, muy bien. Ha sido el dinamizador, el guía, el líder del equipo

Karim marcó 25 goles en 33 partidos, ¿Qué edad tiene? ¿De verdad, 38?

Espero por él que tenga 38 años (Se ríe) ¿Quizás menos? Ha estado muy, muy bien. Ha sido el dinamizador, el guía, el líder del equipo. Los demás han estado bien e incluso los jugadores locales saudíes han estado a la altura. Así que para nosotros, los entrenadores, la temporada pasada fue muy fácil. Ahora se nos complica. Este año, todos querrán ganarnos. Es normal, así que hay que trabajar aún más.

Con la Champions asiática de por medio...

Tenemos más partidos, así que tendremos que gestionar bien las cosas.

Laurent Blanc, con Benzema y Kante / JOAN REPRESA

¿Los objetivos son los mismos?

El objetivo es hacerlo bien en la Liga de Campeones asiática, terminar entre los tres primeros en la Liga.

Me ha dicho que tiene buenos jugadores… pero esto le pasan a todos los equipos de la Liga árabe

Sí, hay buenos jugadores pero no todos los equipos juegan como un bloque como nosotros.

Es fácil hacer crecer una competición con tanto dinero inyectado...

Hay dos cosas que hacen crecer la competición: El interés por el fútbol que hay en Arabia Saudí es brutal. Desde Europa se pueden decir muchas cosas de Arabia pero para opinar hay que estar, hay que vivir aquí para formarse una opinión propia. Yo llegué aquí sin prejuicios y ya llevo un año viviendo.

El interés por el fútbol que hay en Arabia Saudí es brutal

¿Y qué puede decir?

Les gusta el fútbol. Tenemos 40 o 45.000 espectadores de media, incluso 50.000. Los niños juegan al fútbol, les gusta, así que tienen una ventaja sobre muchos otros países que quieren desarrollar este deporte. Y la segunda cosa que es inevitable, como ustedes saben, es que tienen enormes recursos financieros. Por lo tanto, para desarrollar el fútbol, van a invertir mucho sabiendo que van a tener la Copa del Mundo de 2034. Van a conseguir desarrollar su línea y crear una liga interesante.

¿Y el nivel del fútbol?

Ah, a mí me gusta ser ofensivo, jugar un fútbol bonito, En Arabia hay muchos equipos que son ofensivos porque hay buenos jugadores ofensivos, se marcan muchos goles. Entonces sí, tal vez defienden un poco menos que en Europa, pero es interesante para los aficionados porque cuando vas a ver un partido en Arabia Saudita, es muy raro que el partido termine en cero.