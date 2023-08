Laureano Ruiz: "El Barça está construyendo un equipo de futuro extraordinario”

Uno de los padres del ADN blaugrana confiesa a Sport que “los jóvenes del Barça me ilusionan, serán jugadores excelentes” Laureano entiende que hay que tener paciencia con este Barça ya que prevé “más éxitos a medio que a corto plazo dada la juventud de la plantilla”

En los años 70 revolucionó la cantera del Barça y llegó a entrenar a Johan Cruyff en el primer equipo azulgrana. Es uno de los mejores formadores de la historia de la Masía. Ha transmitido su conocimiento a todos los jugadores que ha dirigido y su legado se puede consultar en los numerosos libros que ha escrito. SPORT ha podido analizar la actualidad del Barça charlando con Laureano Ruiz, uno de los grandes sabios de nuestro fútbol. A sus 85 años el ex entrenador cántabro mantiene su lucidez de siempre.

¿Sigue usted siendo un apasionado del fútbol?

Sin ninguna duda. Mantengo la pasión por este deporte, las ganas de ver partidos cada semana y todavía me divierto sentado ante la televisión disfrutando del fútbol todo lo que mi salud me permite.

¿Qué le parece el Barça de Xavi?

Me parece que el Barça dispone de un grupo de jóvenes de un nivel espléndido. El Barça está construyendo un equipo de futuro extraordinario. Me encanta Pedri, Gavi me parece un jugador fabuloso, Balde es también excelente y los que suben como Lamine Yamal y Fermín están mostrando grandes cualidades. Lamine me entusiasma y creo que Fermín va a ser un jugador fantástico. Y con todo esto, no podemos olvidarnos de otros jugadores más consolidados como Araujo que siguen siendo jóvenes y con un buen presente y un futuro espectacular.

A usted siempre le ha fascinado Pedri.

Es que hace años me invitaron en la UD Las Palmas a dar una charla. Su director de fútbol base, Tonono, es amigo mío y antes de que explotara Pedri ya le dije que iba a ser un crack. Pedri es un gran jugador de fútbol.

Usted siempre ha defendido que ser pequeño en el fútbol no es un problema si el jugador tiene talento.

Y lo mantengo. Este Barça es un ejemplo. Insisto en que el Barça tiene una cantera excelente y creo que con las apariciones que hemos disfrutado, el futuro es tremendo. Sí que es verdad que mi experiencia me dice que cuando aparecen muchos jóvenes siempre hay alguno que se cae por el camino. En este caso la suerte es que Pedri, Gavi y Balde ya están consolidados. El resto tienen que seguir progresando y si todo va bien se van a ganar una plaza en el primer equipo gracias a su gran nivel.

¿Puede ser Xavi un profesor ideal para todos estos canteranos?

Estoy convencido de ello. Creo que a Xavi le encanta la formación de jugadores y va a saber sacar partido de esta magnífica generación. Me ilusionan mucho estos jóvenes, tienen una calidad extraordinaria. Desconozco si la situación económica ha influido para que todos ellos tengan más oportunidades pero en cualquier caso es un éxito del club.

¿Podrá el Barça competir en la Champions con estos jugadores?

Me encantaría decir que sí pero por mi experiencia me atrevo a decir que lo veo difícil a corto plazo. A medio plazo sí que estoy convencido de que el Barça podrá lograr todos sus objetivos. A corto plazo, a causa de la juventud de la plantilla, lo veo más improbable aunque en el fútbol no hay nada imposible.

¿Le convence la propuesta táctica de Xavi con un centro del campo de cuatro hombres en forma de cuadrado?

Para algunos partidos comprometidos me parece un sistema interesante pero yo no lo utilizaría siempre. Para la mayoría de partidos ante rivales que no son del nivel del Barça, yo jugaría con sólo tres defensas puros. Mi apuesta sería el 3-4-3 que utilizaba Johan Cruyff con dos extremos bien abiertos a las bandas.

¿Por qué la mayoría de clubes no siguen al Barça con su apuesta por la cantera?

Siempre he defendido que no hay árbol sin raíces y que por tanto no hay fútbol sin cantera. Lo que sucede es que hay un mundo oscuro en el que se mueve mucho dinero en los fichajes. Y los dirigentes....

¿Hay demasiados intereses? ¿En un ascenso de un chico del filial no se mueve dinero y por eso muchos clubes prefieren fichar?

Tú lo has dicho perfecto. Mejor no hablar demasiado de ello. Prefiero hablar del juego.

Hablemos del juego. Xavi ha defendido muchas veces que las pérdidas de tiempo en el fútbol moderno son un problema y él apostaría por cambiar el reglamento y establecer el juego efectivo como en otros deportes. ¿Qué le parece?

No lo veo claro. Si vamos a parar el reloj con cada interrupción podríamos tener partidos inacabables de tres horas. Habría que analizarlo a fondo pero yo defiendo que en líneas generales el reglamento funciona y lo que funciona no hay que tocarlo.

Volviendo a la actualidad blaugrana, ¿cree que la cesión al Girona puede ser positiva para Pablo Torre?

Está claro que Pablo Torre es un chico que destaca jugando al fútbol. Tiene grandes cualidades. Pero siempre hay casos de jóvenes que apuntan muy alto y no se consolidan. Ahora mismo lo veo un peldaño por debajo de los Gavi, Pedri o Balde pero si juega de titular en el Girona puede ganarse volver al Barça. La competencia en el Barça siempre es muy alta pero si destaca mucho en el Girona lo veo volviendo a jugar de blaugrana.