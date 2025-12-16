Laudrup confiesa su gran sorpresa con Bardghji

Roony Bardghji se incorporó al Barça este pasado verano procedente del Copenhague y tras protagonizar uno de los traspasos más inesperados de los últimos tiempos. Un fichaje de riesgo, avalado por la dirección deportiva después que la gran promesa nórdica apenas si jugara unas semanas por culpa de una grave lesión que le tuvo casi un año alejado de los terrenos de juego. Una operación de lo más curiosa.

La operación sorprendió a casi todo el mundo. Pese a los rumores desatados meses antes del tremendo percance en su rodilla, el fichaje de Bardghji por el Barça no estaba en el punto de mira de ningún especialista de mercado. Ni tan siquiera las grandes estrellas del fútbol danés, acostumbrados a seguir el día a día del Copenhague, veían a venir semejante movimiento. Todo apuntaba a una posible salida rumbo al Calcio o la Bundesliga.

Este es el caso de Michael Laudrup. El que fuera exjugador del Barça, actual comentarista televisivo, confesó cómo vivió la llegada de Roony Bardghji al Barça. "Es el caso de un jugador joven que llega y entrena con jugadores con enorme talento, se supone que muchos más talentosos que él. De repente, un día gana medio partido, luego un entero, y al final incluso más. Y ahí se queda", sentenció el danés.

Laudrup, en declaraciones al medio Tipsbladet, comentó la evolución de Bardghji que le ha llevado incluso a disfrutar de alguna titularidad y ver portería. "La verdad es que estoy sorprendido, pero a la vez me alegro por él. Vi el partido contra el Betis, donde Bardghji marcó. Fue un buen partido".

Y es que desde Dinamarca estaban convencidos que la operación de Roony Bardghji este verano iría muy probablemente acompañada de un segundo traspaso, utilizando el Barça al futbolista para generar posibles plusvalías económicas. Nada más lejos de la realidad. Flick apostó por él en verano y ha mantenido su confianza en el joven internacional sueco que poco a poco sigue acumulando minutos en la primera plantilla azulgrana.

Salida descartada

Es cierto que Bardghji tampoco ha tenido el protagonismo que él desearía. Hasta la fecha, en lo que llevamos de temporada, el delantero sueco ha participado en un total de 12 partidos oficiales. Apenas si llega a 300 minutos en los que ha acumulado un gol y dos asistencias.

Pese a ello, y aprovechando el último parón de selecciones, el delantero aseguró sentirse feliz, estar confiado con las oportunidades que le ha brindado Hansi Flick y descartó una posible salida al mercado en el mes de enero.