El lateral más dinámico del mundo se deja querer por Barça y Madrid: "Sería un sueño"

Los laterales derechos de alto nivel escasean en el fútbol europeo. Y si no que se lo pregunten al FC Barcelona, que ha reconvertido en las últimas temporadas a un Jules Koundé que no cuenta con un sustituto natural en el carril diestro. Mientras Eric Garcia se muestra como alternativa y Xavi Espart va llamando a la puerta, aparece ahora en escena un nuevo futbolista que se ha dejado querer por grandes como el Real Madrid o el FC Barcelona, club por el que ya ha mostrado su amor en anteriores ocasiones.

Hablamos del colombiano Daniel Muñoz, que lo ha disputado todo esta temporada en Inglaterra y que es una pieza clave en el sistema de Oliver Glasner en el Crystal Palace, hasta el punto de despertar el interés y el seguimiento de varias entidades de la Premier, la Bundesliga y LaLiga.

Incombustible

No es una situación nueva, pues el internacional con Colombia ya fue una de las grandes sensaciones de la Premier League 24/25. La pasada temporada disputó 46 partidos con el Palace, en los que anotó seis goles y ofreció siete asistencias, una de ellas la que le sirvió a Eze para arrebatarle al Manchester City de Pep Guardiola el título de la FA Cup, en una final en la que fue designado como MVP.

Pero su impacto sobre el terreno de juego iba más allá de su aportación a nivel goleador. En ese sentido, el Observatorio de Fútbol del CIES le designó el año pasado como el lateral más dinámico de las principales 30 ligas de todo el mundo, en un estudio basado en su distancia recorrida en los partidos y en el porcentaje realizado a alta velocidad (>20 km/h).

¿Puerta abierta en enero?

Con contrato hasta junio de 2028 y con un valor de mercado de 25 millones de euros, el potente carrilero colombiano ya apunta a cotas más altas y, aunque se muestre centrado en el Crystal Palace, abre la puerta a cualquier grande europeo a sus 29 años.

Sobre ello se pronunció en la rueda de prensa previa al encuentro que su selección disputa esta madrugada frente a Nueva Zelanda. “Lo primero, suenan muchas cosas, creo que se habla mucho de un club o del otro. Si me preguntas, para mí sería un sueño poder jugar en un club de estos, llámese Barcelona, PSG, Real Madrid o Manchester United", comenzó diciendo al ser cuestionado por un posible interés del Barça.

Daniel Muñoz MVP de la final de la FA Cup / FA CUP

"Yo creo que trabajo para eso, día a día me esfuerzo lo máximo para poder en algún momento llamar la atención de alguno de estos clubes, porque para mí es un sueño poder llegar ahí”, aseguró Muñoz al ser preguntado por su posible salida de la Premier League.

Opción para suplir a Koundé

Eso sí, de momento se centra en el Crystal Palace, al menos hasta el mercado de invierno: “Ahora me centro en mi club, en poder hacer las cosas bien en el Crystal Palace. No estoy muy atento a lo que se habla, no tengo ninguna información sobre que uno de estos clubes me quiera o me pretenda. El foco está puesto en el Crystal Palace y en la selección, ya veremos cuando se acerque más el mercado de invierno y ya hablará el tiempo, ahorita concentración total para estos dos partidos con la selección”.

Sea como sea, dicha ventana de transferencias está a la vuelta de la esquina y Daniel Muñoz puede ser una opción más que apetecible para varios de los grandes de Europa, entre ellos un FC Barcelona que tan solo cuenta en sus filas con un lateral derecho, Jules Koundé, además de utilizar a Eric Garcia de forma esporádica. Eso sí, ninguno es lateral puro y de la cantera tan solo llama a la puerta Xavi Espart.

Pese a dejarse querer también por equipos como el Real Madrid o el PSG, el gran sueño der Daniel Muñoz es jugar algún día en el Barça, tal y como ha comentado en anteriores ocasiones. "De niño mi ídolo siempre fue Ronaldinho cuando jugaba en el Barcelona. Cuando empecé a jugar de lateral, me fijaba en Dani Alves, sus movimientos, cómo iba al ataque y defendía, por lo que en mi posición se convirtió en un ídolo también”, dijo en su día.