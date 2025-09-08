El lateral que asoma en el Barça tras su particular via crucis

Desde el mayo do 2023, uno de los laterales más prometedores de La Masia de los últimos tiempos lleva viviendo casi un infierno en el Barça. Joan Anaya aterrizó en el fútbol formativo azulgrana siendo alevín y ha ido quemando etapas y consolidándose en uno de los clubes más exigentes del mundo.

El zaguero es el único 'superviviente' de la generación 2005, que con el paso del tiempo se fue deshilachando dentro de las entrañas del Barça. Anaya ha convivido con jugadores de mucho nivel y proyección como Bilal Achiba, Joel Roca o Roger Coll pero se fueron quedando por el camino. Otros futbolistas como Iker Bravo, Tomi Carbonell, Cristo Muñoz o Gerard Hernández han ido compartiendo equipo con Anaya pero por diferentes motivos no han podido llegar hasta el filial.

VARAPALO EN MAYO DE 2023

Como comentábamos, Anaya sufrió un varapalo tremendo en mayo de 2023. Se rompió un isquio en un partido de la Youth League y tuvo que pasar por primera vez por el quirófano. Sin saberlo, empezaba para él un viacrucis que iba a alargarse más de dos años.

Joan Anaya, en un derbi cadete / Javier Ferrándiz

En enero de 2024, ya con dinámica del Barça Atlètic, se rompió el otro isquio en un encuentro de Primera RFEF ante el Celta Fortuna. Una 'bofetada' a nivel emocional para un chico que tenía por aquel entonces apenas 18 años y que ya venía de una larga travesía por el desierto. Tuvo que operarse de nuevo y empezar una recuperación larga y dolorosa.

CUATRO RECAÍDAS

Tras realizar la pretemporada en 2024 a las órdenes de Albert Sánchez, Anaya reapareció, pero se volvió a lesionar del isquio en octubre. La pesadilla con esta zona no acababa. Esta vez no tuvo que pasar por el quirófano, pero sí estar un tiempo apartado de nuevo del césped, de su hábitat. Y cerró este ciclo fatídico con los isquios en marzo de 2025.

Anaya, pasando las pruebas médicas esta pretemporada / FCB

De esta forma, en las últimas dos temporadas apenas hemos visto en acción al de Reus en 16 partidos (un total de 701 minutos). Tras mucho trabajo tanto a nivel de musculación, como de fisioterapia y emocional, parece que Joan por fin puede ver la luz al final del túnel.

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Se encuentra bien físicamente, ha podido completar una muy buena pretemporada y en su debut oficial este curso ante el Porreres completó el partido entero. Y fue determinante con una asistencia marca de la casa a Víctor Barberá para el 1-0.

Anaya, contra el Porreres / FCB

Joan no solo ve la luz, sino que parece que ha dado con la tecla con esos malditos isquios que le han lastrado los últimos años. Lógicamente, debe mantener un plan a nivel físico para fortalecer y prevenir. Estos meses le han endurecido y ahora valora más que nunca el poder tener continuidad. Puede ser una pieza importante para Belletti en este curso con el objetivo primordial de recuperar la categoría.