El lateral alemán que gusta a Hansi Flick

Las oficinas de Can Barça no descansan. Con el mercado de verano a la vuelta de la esquina, el carril izquierdo vuelve a ser motivo de debate entre el barcelonismo. Las dos suplencias de Alejandro Balde ante Girona y Levante, quedándose sin minutos en este último, han puesto el foco sobre una posición que hasta hace poco parecía blindada.

En este escenario, la dirección deportiva azulgrana ha puesto sus ojos en Nathaniel Brown, lateral zurdo del Eintracht de Frankfurt, según recoge el diario 'BILD'. A sus 22 años, el alemán se ha destapado como una de las grandes revelaciones de la presente Bundesliga. Su altísimo rendimiento no pasó desapercibido para Julian Nagelsmann, quien le hizo debutar oficialmente con 'Die Mannschaft' el pasado mes de octubre durante el clasificatorio mundialista frente a Luxemburgo.

Nathaniel Brown durante el encuentro entre Eintracht Frankfurt y Tottenham Hotspur / RONALD WITTEK / EFE

Petición expresa de Flick

Hansi Flick es un gran admirador de su compatriota y, según el medio citado, habría solicitado su incorporación de cara al próximo mercado estival. El objetivo del técnico es dotar al proyecto de una mayor profundidad de plantilla, ofreciéndole a Nathaniel Brown la posibilidad real de hacerse con la titularidad si sus actuaciones sobre el verde le respaldan.

Brown es un lateral de marcado perfil ofensivo que actúa principalmente como carrilero en el esquema de Albert Riera, donde ha explotado definitivamente gracias a su constante proyección en ataque. Destaca por su inagotable recorrido, velocidad punta, buen trato de balón y un disparo muy potente.

Nathaniel Brown y Lamine Yamal durante un encuentro de UEFA Champions League / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sus números hablan por sí solos: 31 partidos disputados esta temporada, en los que ha repartido 6 asistencias y anotado 3 goles (dos de ellos en los últimos tres encuentros). Además, el Barça ya sabe lo que es sufrirle en primera persona. En la presente edición de la Champions League, disputó los 90 minutos ante el conjunto azulgrana y firmó la asistencia del 0-1 obra de Knauff, en un duelo que los culés acabaron remontando con un doblete salvador de Jules Koundé.

La Premier League encarece la puja

Sacarlo de Alemania no será tarea fácil. 'BILD' advierte que varios de los principales transatlánticos europeos han establecido contacto con su entorno en las últimas semanas. Manchester City y Liverpool parecen los mejor posicionados para hacerse con los servicios del internacional alemán, mientras que Real Madrid y Arsenal observan atentos la situación.

Todo apunta a que será una carrera de fondo en la que el precio del traspaso podría dispararse hasta los 65 millones de euros, una cifra prohibitiva en estos momentos a la que el FC Barcelona no estaría dispuesto a llegar.