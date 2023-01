Las urgencias de Xavi

El técnico de Terrassa debe mejorar el rendimiento de su equipo para aspirar a los títulos Ser más ambiciosos, contundentes en ambas áreas y evitar que los partidos se rompan son aspectos a mejorar

El Barça afronta un calendario complicado y apretado durante este mes de enero. La semana próxima se juega la Supercopa en Arabia Saudita. Para jugar la final, antes deberá eliminar al Betis. Pero antes de luchar por un título que necesita el club, los de Xavi visitarán este domingo el Metropolitano. Difícil encuentro ante el Atlético de Madrid con el reto de mantener el liderato de la Liga que ahora comparte con el Real Madrid. También deberá ir pasando rondas en la Copa del Rey durante este mes para acercarse a otro título al que aspira.

Pero tras lo visto después del retorno del fútbol una vez finalizado el Mundial, el equipo debe mejorar bastante para lograr sus objetivos. El empate en el derbi ante el Espanyol en un partido más que flojo de los blaugrana y las muchas dificultades que tuvo el equipo para superar al Intercity en los dieciseisavos de final de la Copa han dejado un mal sabor de bocas y muchas dudas que invitan a la autocrítica, la reflexión y el trabajo. Xavi tiene diversas aspectos a solucionar y estas mejoras empiezan a ser urgentes, pues la temporada entra en su fase decisiva.

Para empezar, el equipo debe saber controlar mejor los partidos. No puede el Barça permitir que encuentros que tiene controlados y en los que lleva ventaja en el marcador se le escapen o se le compliquen. Como le ha pasado en sus dos últimas actuaciones. Para ello, debe ser más protagonista el centro del campo. Los centrocampistas deben adueñarse del balón y de la posesión y no permitir que el partido se rompa. Xavi tiene experiencia en conseguirlo. Era un maestro en ello cuando era jugador. Pedri debe ser más protagonista y Frenkie de Jong ganar galones. Sergio Busquets no está para acumular muchos minutos y su futuro sigue en el aire, así que va siendo hora de que el neerlandés empiece a comandar la nave.

Xavi también debe inculcar a sus hombres que deben ser mucho más ambiciosos. En el fútbol no vale con adelantarse en el marcador. Cuando marcas el primer gol, debes ir a por el segundo. Y después a por el tercero. Dejar los partidos abiertos siempre es peligroso. El rival sigue creyendo en sus opciones y cualquier accidente, como en el derbi, te hace perder puntos. La ambición debe ir siempre acompañada de una buena intensidad.

LAS DOS ÁREAS

El de Terrassa debe conseguir también que la seguridad defensiva que su equipo ha mostrado en la Liga, con solo seis goles encajados en quince jornadas, se traslade al resto de competiciones, en las que la zaga está haciendo aguas. Encajó doce goles en seis partidos en la fase de grupos de la Champions que le llevaron a la Europa League y ha recibido tres más en su primer partido de Copa de la temporada. Xavi debe consolidar una defensa que ha sufrido muchos contratiempos en forma de lesiones durante el curso y en el que parece que Koundé y Araujo deben de ser fijos. La mejora también debe pasar porque el resto del equipo no conceda rápidas transiciones a los rivales.

Y si el Barça debe mejorar en el área propia debe hacerlo también en la contraria. El propio Xavi ha reconocido que sus jugadores deben de ser más contundentes y aprovechar más oportunidades de las que crean. No hacerlo, les costó puntos importantes en la Champions en Múnich y ante el Inter, errores que se han repetido en los últimos partidos. Muchos más jugadores deben apoyar a Lewandowski, que será baja en los tres próximos partidos ligueros, en la faceta realizadora. "Hay que mejorar mucho en este aspecto, no siempre va a estar Lewandowski acertado y esos días hay que mejorar la efectividad, no solo los delanteros, también desde la segunda línea, la estrategia... esa falta de gol ya nos costó puntos, como ante el Bayern", decía el egarense antes del partido ante el Intercity. Los datos son contundentes. Lewandowski lleva 18 goles. Le siguen Dembélé con seis y Ferran Torres con cinco. El centro del campo solo ha aportado siete tantos. Mejorar este aspecto es imprescindible. Xavi, entre otras cosas, espera que el gol de Ansu ante el Intercity signifique un punto de inflexión para el '10' del Barça y recupere su olfato. El de Alicante fue su cuarto gol de la temporada.

Todas estas mejoras deben acercar al Barça a lograr algo que no ha conseguido, ganar a los grandes tras haber caído ante el Bayern, el Inter y el Real Madrid, y conseguir títulos, objetivo del presente curso.