Larsson: "Ofrecí a Isak al Barça"

El exfutbolista y técnico, Henrik Larsson, reveló que había puesto el nombre de Isak a la directiva del Barça cuando estuvo en el club blaugrana como ayudante de Ronald Koeman. Larsson creía que el delantero hubiese sido un buen fichaje cuando estaba en la Real Sociedad: "Le hablé de él al Barcelona cuando estuve allí. Me pidieron una lista de delanteros y les propuse a Alexander Isak", comentó en una entrevista a 'Flashcore'.

Larsson indicó que hizo una lista de delanteros a petición del club para reforzar el ataque, pero económicamente pasaban por momentos difíciles: "También estaba Lewandowski en esta lista, pero no pudieron fichar en aquel entonces".

El Barça sí negoció el fichaje de Isak. Concretamente, el exdirector deportivo, Ramon Planes, llegó a convencer a su entorno para que firmara por el club blaugrana y estuvo muy cerca de firmar aunque la Real Sociedad quiso imponer unas condiciones insasumibles para el club blaugrana. Posteriormente, Isak firmó por el Newcastle y este verano protagonizó la operación del verano con su fichaje por el Liverpool.

El Barça siempre ha seguido a Isak con mucha atención y Deco también habló con su entorno para intentar que esperara un tiempo para poder fichar por el Barça. El delantero sueco, que veía bien esta opción, optó finalmente por firmar por el Liverpool con una oferta económica irrechazable y que le convierte en uno de los jugadores mejor pagados del mundo.

Larsson comenta que no es nadie para aconsejar a Isak porque lo puede lograr todo en el mundo del fútbol: "No me corresponde a mi. Ha sido un talento desde los 15 años. Jugar en el Newcastle no es fácil y lo hizo fantásticamente bien. Ahora se va al Liverpool y ese es solo el siguiente paso", indicó.