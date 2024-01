Larsson avala el fichaje de Bergvall por el Barça

El exjugador y extécnico del Barça, Henrik Larsson, ha hablado sobre la futura incorporación de Bergvall al club blaugrana. El mítico delantero tiene claro que la opción blaugrana es buena para el joven jugador sueco, aunque se trata de un futbolista, tal vez, demasiado joven para afrontar un reto de esta magnitud. "Es una buena transición desde el Djurgarden, pero quizás algo pronto. No lo sé. Él también debe sentir lo mismo. Lo conozco bien. No sigo el fútbol doméstico muy de cerca y no lo he visto jugar, pero sé dónde juega y he escuchado los rumores", señaló Larsson al diario 'Aftonbladet'.

Larsson, que no tiene ningún tipo de información sobre si se va a dar o no el fichaje, dejó claro que para Bergvall es una oportunidad única y que es muy difícil dejarla pasar por la entidad del Barça: "Sería bonito para él si eso pasa. Jugar y representar al Barça está entre las cosas más grandes que puedes hacer como futbolista", señaló.

Larsson jugó dos temporadas en el Barça y dejó muy buenos recuerdos como futbolista. De hecho, cada vez que el club blaugrana busca un delantero como fondo de armario siempre surge su ejemplo dado el fantástico rendimiento que dio en el equipo. Además, Larsson formó parte del cuerpo técnico de Ronald Koeman en su etapa reciente como entrenador del Barça y que acabó con su destitución.