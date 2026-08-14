La larga lista de pretendientes de Bardghji antes de lesionarse en el Barça

Tal y como adelantó SPORT el pasado lunes, la mala suerte se ha vuelto a cibar con Roony Bardghji. Tras no entrar en la lista de Hansi Flick para el triangular disputado el pasado fin de semana en Udine frente al Udinese y el Nottingham Forest, el atacante se reincorporó al grupo a inicios de semana. Fue durante esa sesión de entrenamiento cuando se produjo la fatalidad: una rotura del ligamento cruzado de la rodilla que le obligará a estar apartado de los terrenos de juego más de siete meses.

Roony Bardghji tras pasar por quirófano / Instagram

Este mismo miércoles, el internacional sueco fue intervenido quirúrgicamente. La operación se desarrolló según lo previsto y fue todo un éxito. En la clínica, el jugador ya ha recibido el apoyo incondicional del vestuario azulgrana con las visitas de compañeros como Gavi, Pedri, Balde y Héctor Fort, quienes quisieron estar a su lado en estos momentos tan complicados.

Gran cartel internacional

Esta infortunio rompe de lleno los planes para su futuro inmediato. La gran temporada pasada de Roony —donde dejó excelentes sensaciones, sumó goles y rindió a gran nivel cada vez que Flick echó mano de él— no había pasado desapercibida. Sus cualidades como extremo derecho a pierna cambiada, con capacidad para jugar por dentro y una zurda exquisita, le convirtieron en una pieza cotizadísima en esta ventana de traspasos.

Según ha podido saber SPORT, la lista de pretendientes que apretaban fuerte para lograr su incorporación —ya fuera mediante una cesión o un traspaso definitivo— era nutrida y de primer nivel: el Valencia apretaba para sumar su talento y clubes históricos como el Juventus, Marsella, Ajax, el Lille, el Aston Villa y el Milan habían mostrado un altísimo interés en hacerse con sus servicios.

Lógicamente, la intervención médica ha frenado en seco cualquier tipo de negociación, aunque demuestra la enorme proyección del atacante en el panorama continental.

Positivo y enfocado en la cuenta atrás

A pesar del duro golpe, el futbolista mantiene una actitud positiva. Roony ya sabe lo que es superar un trance similar, puesto que sufrió una lesión de cruzados en esa misma rodilla hace dos años. Esa experiencia previa le permite afrontar el largo proceso de rehabilitación con la certeza de que volverá a rendir al máximo nivel.

Los compañeros del Barça visitan a Bardghji en el hospital / INSTAGRAM @roony

A través de un mensaje, el jugador quiso agradecer públicamente al FC Barcelona todo el trato y el acompañamiento recibido desde el primer momento de la lesión. A partir de ahora, Rooney tendrá a su entera disposición a todo el cuerpo médico del club azulgrana para garantizar una recuperación perfecta.