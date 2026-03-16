La fiesta de celebración de la victoria de Joan Laporta en Luz de Gas se alargó hasta la madrugada

Joan Laporta disfrutó de lo lindo de su gran victoria en la noche electoral. El que será nuevamente presidente del FC Barcelona descargó toda la adrenalina acumulada en los últimos días con una fiesta que se prolongó hasta la madrugada en la discoteca 'Luz de Gas', el local de ocio preferido para las celebraciones especiales.

Laporta llegó a las 3.15 h. de la madrugada después de cerrar todos los actos en el Sportify Camp Nou y cenar con los suyos para disfrutar un poco de la noche en un lugar donde le estaban esperando sus seguidores más fieles. Como él mismo dijo a las puertas “ahora a celebrarlo, que nos lo merecemos. Muchas gracias a todos por la cobertura que habéis hecho”

El flamante presidente hizo acto de presencia con la canción 'We are the Champions' de 'Queen' y el himno del Barça en una sala con los colores azulgranas en el escenario con el lema de campaña de fondo 'Defensem al Barça', así como 'Laporta, President'.

Noche gloriosa

Laporta estuvo alrededor de una hora en la discoteca, donde se abrazó y celebró con los suyos antes de abandonar el recinto. El dirigente había vivido una jornada intensa desde primera hora de la mañana cuando ya estaba en la carpa electoral recibiendo a los socios.

Joan Laporta atendió a todos los aficionados o hinchas que le pedían una fotografía con una cara de felicidad enorme. Podrá continuar cinco años en el club y ello gracias a la cercanía que ha mostrado con todos los socios durante su campaña con los que ha vuelto a conectar mostrando una gran empatía con todos ellos.

Laporta se ganó a los socios y a los deportistas del club que también acudieron a respaldarle a las urnas. Desde los jugadores de baloncesto o fútbol sala hasta la mejor futbolista del planeta, Aitana Bonmatí, o la plantilla del primer equipo de fútbol, que incluso saltaron con él.

Unas imágenes de euforia que se fueron repitiendo a lo largo de una noche gloriosa para Laporta que se extendió hasta casi la salida del sol. Una fiesta que se había ganado a pulso después de la tensión acumulada en las últimas semanas.