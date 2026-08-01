FAMOSOS
Lara Ferreiro, psicóloga: "Para Pau Cubarsí, mantener el vínculo con el estudio y con el trabajo de la carpintería familiar favorece la transmisión de valores como la humildad y el respeto por el esfuerzo ajeno"
El defensa azulgrana mantiene una fuerte conexión con sus orígenes a pesar de su éxito en la élite
Antes de convertirse en uno de los centrales jóvenes más destacados del fútbol español, Pau Cubarsí era un niño de Girona que crecía junto a su familia totalmente alejado de los focos. Con solo 19 años, el defensa del Barça ya vive en la élite, aunque sigue muy ligado a sus orígenes y a los valores que aprendió desde pequeño.
El jugador azulgrana nació en Estanyol, un pueblo de menos de 200 habitantes, donde pasó sus primeros años antes de comenzar su camino en el fútbol. Allí creció junto a sus padres, Robert y Gloria, y su hermana Irene.
Una de las personas que más ha influido en su vida ha sido su padre, que trabaja como carpintero junto a su hermano en la Fusteria Cubarsí, un negocio familiar que comenzó su bisabuelo y que ha ido pasando de generación en generación durante más de un siglo.
El central del Barça ha insistido en varias ocasiones en que sus padres son un ejemplo para él y en que todo lo que ha conseguido ha sido posible gracias al sacrificio que hicieron durante años para ayudarle a cumplir su sueño: "Cuando ves a tus padres trabajar tan duro para sacar a la familia adelante, eso se convierte en una referencia".
Sobre esa relación tan estrecha entre Cubarsí y su familia ha reflexionado la psicóloga Lara Ferreiro en una entrevista concedida a 'Woman'. La experta cree que el caso del futbolista es un buen ejemplo de la importancia que tiene no dejar a un lado los orígenes, a pesar de estar en el foco.
La experta explica que mantener el vínculo con los estudios y con la carpintería familiar tiene un valor que va mucho más allá del aprendizaje de un oficio: "Estas experiencias favorecen la transmisión de valores como la humildad, el respeto por el esfuerzo ajeno y la capacidad para valorar el trabajo cotidiano, independientemente del reconocimiento social que conlleve".
La psicóloga añade que el taller familiar no debe entenderse únicamente como un lugar de trabajo, sino como un espacio de aprendizaje en el que se adquieren valores como la constancia, la responsabilidad y la capacidad para apreciar el esfuerzo que hay detrás de cada logro.
Ferreiro también destaca la importancia de que los jóvenes deportistas tengan una vida más allá del fútbol. Según explica, apoyarse en la familia, los estudios o cualquier otra actividad ayuda a gestionar mejor la presión y evita que toda la autoestima dependa únicamente de lo que ocurre dentro del terreno de juego.
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