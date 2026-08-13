Lara Ferreiro, psicóloga: "Para Lamine Yamal, Inés García es una persona que representa seguridad, apoyo y pertenencia"

Lamine Yamal e Inés García se han convertido en una de las parejas más seguidas del momento desde que hicieron oficial su relación el pasado mes de mayo. Desde entonces, ambos se han mostrado muy unidos, y parece que su relación se ha ido consolidando, algo que también se ha podido comprobar durante el Mundial.

La joven estuvo presente durante el camino de España hacia el título y también vivió de cerca la celebración después de la final, cuando Lamine se proclamó campeón del mundo. En medio de la enorme cantidad de gente que rodeaba al jugador en esos primeros minutos, el futbolista se acercó a Inés para compartir con ella ese momento tan especial, un gesto que llamó la atención de la psicóloga Lara Ferreiro.

En una entrevista con 'Cuore', la experta explicó que para entender lo que ocurrió hay que ponerse primero en la piel de un jugador que acaba de ganar un Mundial, después de semanas de máxima tensión y con una presión que no desaparece hasta que el árbitro señala el final: "El pitido final de una final de un Mundial no marca únicamente el final de un partido; supone el fin de semanas e, incluso, años de presión psicológica acumulada".

Lamine Yamal, con la Copa del Mundo / RFEF

Ferreiro comentó que en ese momento se produce "una auténtica explosión emocional" en la que se mezclan la euforia, el alivio, el orgullo, el agotamiento físico y mental, la incredulidad e incluso "una sensación de vacío después de haber alcanzado el mayor objetivo posible".

Es precisamente por eso por lo que, según la especialista, lo que hace Lamine es especialmente revelador: "Cuando desaparece una fuente de estrés tan intensa, disminuyen también los mecanismos habituales de autocontrol. La persona deja de preocuparse por la imagen que proyecta y actúa de una forma mucho más espontánea. Lo habitual es dirigirse hacia aquellas personas que representan seguridad, apoyo y pertenencia".

En el caso del futbolista, la psicóloga cree que esa persona parece ser Inés, ya que, a pesar de tener a su alrededor a muchísimas personas, encontró la manera de acercarse a su pareja y pasar un rato con ella. Para Ferreiro, esto se puede explicar a través de la llamada "atención selectiva", ya que "el cerebro filtra la enorme cantidad de estímulos presentes para concentrarse en aquellas personas emocionalmente relevantes".

Lamine Yamal con su novia Inés García / Archivo

La especialista considera que este tipo de reacción también puede decir mucho sobre el papel que tiene una pareja cuando una persona alcanza un éxito tan grande: "Cuando una pareja ocupa ese lugar, el éxito deja de sentirse únicamente como un logro individual y comienza a integrarse dentro de una historia compartida. Inés es el refugio emocional de Lamine Yamal y la relación funciona como un espacio seguro donde no necesita demostrar nada, competir contra nadie ni sostener la imagen pública del campeón".

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Pero ese momento no solo tiene importancia para Lamine, sino también para la joven, que estaba viendo cómo la persona con la que comparte su vida alcanzaba el mayor éxito deportivo de su carrera. Ferreiro cree que en ella pudieron mezclarse "admiración; orgullo; ternura; alivio; felicidad por el otro; sensación de haber acompañado todo el proceso". Y ahí aparece también "la gratitud" del futbolista, ya que ese abrazo después de la victoria puede ser también una forma de reconocer a la persona que ha estado a su lado durante todo el camino.