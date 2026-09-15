Lara Ferreiro, psicóloga: "Lamine Yamal mantiene la calma cuando le provocan, toma buenas decisiones y no se deja llevar por la impulsividad"

Lamine Yamal ha pasado en muy poco tiempo de ser una de las promesas del FC Barcelona a convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Con solo 19 años, el delantero azulgrana ya es uno de los grandes referentes del conjunto de Hansi Flick y también una pieza fundamental para la selección española.

Como suele ocurrir con muchos futbolistas, el de Rocafonda también está permanentemente en el foco y convive con mucha presión, no solo por lo que hace sobre el terreno de juego, sino también por todo lo que se genera a su alrededor, aunque el jugador ha demostrado que sabe convivir con esa exposición sin dejar que cada comentario termine condicionando su comportamiento.

Un buen ejemplo se vio hace unos días con el Balón de Oro, después de que Ousmane Dembélé no incluyera al azulgrana entre sus tres favoritos y apostara por Kylian Mbappé, Harry Kane y Khvicha Kvaratskhelia. Preguntado por la elección del francés, Lamine respondió con cierta ironía: "¿Es amigo de Kylian, no? Todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, les habré caído mal por algo".

Lamine responde a Dembélé / e

El episodio refleja la manera en la que el futbolista afronta este tipo de situaciones. Podría haber entrado en una nueva polémica, pero prefirió tomárselo con naturalidad, algo que encaja con el análisis de la psicóloga Lara Ferreiro sobre su personalidad y sobre la forma en la que gestiona la presión que le rodea: "Lamine Yamal suele mantener la calma cuando le provocan, toma buenas decisiones y no se deja llevar por la impulsividad".

La experta destaca una capacidad que considera especialmente importante en un jugador tan joven, que debe tomar decisiones constantemente bajo presión y que, además, está expuesto a un análisis permanente tanto dentro como fuera del campo.

Ferreiro también pone en valor la confianza de Lamine para mantener su creatividad y asumir riesgos incluso cuando aumenta la presión, algo que relaciona con una autoestima construida a partir del trabajo y de las experiencias positivas que ha acumulado. Esa seguridad le permite no depender tanto de la aprobación externa y afrontar los retos con la confianza necesaria para seguir intentando cosas diferentes.

Lamine ante el Levante / Biel Alino

La psicóloga destaca en su análisis una mentalidad de crecimiento, con la que el futbolista puede interpretar los fallos como una oportunidad para mejorar, además de una elevada tolerancia al estrés competitivo que le permite afrontar la presión como un estímulo. Su creatividad y su capacidad para encontrar soluciones inesperadas también forman parte de esa personalidad sobre el terreno de juego.

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Pero la exposición que acompaña a Lamine también tiene una cara menos positiva y es que, según la especialista, uno de los grandes retos será evitar que toda esa presión termine provocando una sobrecarga emocional.