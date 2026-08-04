Lara Ferreiro, psicóloga: "El efecto halo explica por qué Ferran Torres genera tanta admiración"

Ferran Torres se ha convertido en uno de los futbolistas que más atención ha generado durante el Mundial. El delantero del FC Barcelona ya despertaba interés entre muchos aficionados después de hacerse viral el fenómeno conocido como "Ohh Ferran", pero su protagonismo aumentó todavía más tras marcar el gol que dio el título a España en la final ante Argentina.

Ahora el futbolista azulgrana ha generado controversia tras hablar ante los micrófonos de la CNN y dejar abierta la puerta a cualquier escenario: "Yo tengo contrato con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar (...) Tienen que mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar".

Más allá de esta polémica, sobre esa imagen que proyecta el futbolista ha reflexionado la psicóloga Lara Ferreiro en una entrevista concedida a la revista 'CLARA'. La experta explica que el caso de Ferran puede entenderse a través del conocido como "efecto halo", un fenómeno por el que una persona tiende a ser valorada de forma positiva en otros aspectos después de destacar por determinadas cualidades.

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. FÚTBOL;CELEBRACIÓN;VICTORIA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Ferrán Torres;José Oliva;category_code_sho / EFE

"Ayuda a explicar por qué Ferran despierta tanta admiración y por qué muchas personas lo consideran el prototipo del 'novio ideal'", señala.

Según Ferreiro, una de las claves de esa percepción tiene que ver con la imagen que transmite el delantero azulgrana: "Su estilo suele ser sencillo y elegante, lo que transmite una sensación de naturalidad que muchas personas consideran atractiva".

La experta también pone el foco en la capacidad de superación que ha demostrado durante su trayectoria. El delantero ha tenido que convivir con lesiones, críticas y momentos en los que no contó con el mismo protagonismo, pero siempre ha seguido trabajando para recuperar su mejor versión: "Esa ética de trabajo hace que muchas personas lo vean como un ejemplo de esfuerzo y dedicación".

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Así es el coche de Ferran Torres, valorado en unos 50.000 euros / EFE

Otro de los aspectos que, según la psicóloga, refuerzan la imagen positiva del futbolista es su personalidad reservada: "No protagoniza polémicas con frecuencia y prefiere que su trabajo en el campo hable por él. Ese carácter reservado genera una imagen de madurez y autenticidad".