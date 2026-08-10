Laporte regresa a los entrenamientos con el Barça al acecho

El FC Barcelona afronta el tramo decisivo del mercado con tres operaciones pendientes: Julián Álvarez, Rodri y el fichaje de un central de garantías. La salida de Ronald Araujo rumbo al Liverpool desbloquea la llegada de un defensor y Deco ya se ha puesto manos a la obra. El director deportivo tiene subrayados los nombres del 'Cuti' Romero, con ofertas de Arsenal, Inter de Milán y Atlético de Madrid, y Aymeric Laporte, que ha regresado a los entrenamientos con el Athletic Club tras finalizar sus vacaciones post Mundial.

El zaguero hispanofrancés ha acudido a Lezama este lunes junto con sus compañeros Unai Simón y Nico Williams para ponerse a las órdenes de Edin Terzic por primera vez. El FC Barcelona quiere reunir a la pareja de centrales titular de la selección española campeona del mundo, aunque las negociaciones con el conjunto bilbaíno no serán nada fáciles, como se demostró el pasado verano en el culebrón Nico Williams.

Según algunas fuentes, la cláusula de rescisión de Laporte estaría entre los 12 y los 15 millones de euros, algo que niegan desde el club vasco. Desde el Athletic aseguran que la cantidad que debería abonar el Barça por el central de 32 años sería aproximadamente el doble de la que se ha dicho.

Por otro lado, Deco también baraja la opción del 'Cuti' Romero. El defensa argentino, que saldrá del Tottenham este verano por unos 40 millones de euros, espera al Barça, que todavía no ha realizado una oferta en firme. Mientras tanto, clubes como el Arsenal, el Inter de Milán o el Atlético de Madrid han llamado a su puerta, con el club rojiblanco liderando la puja.

Con la salida de Ronald Araujo al Liverpool, Hansi Flick se queda con cuatro centrales del primer equipo en plantilla: Pau Cubarsí, Gerard Martín, Andreas Christensen y Eric Garcia. La opción del canterano Álvaro Cortés está encima de la mesa, pero el Barça fichará a un central si llega alguna buena oportunidad de mercado, pues al entrenador alemán le gustaría contar con un futbolista más experimentado en esa zona del campo.