Laporte y Cuti Romero, bazas del Barça para reforzar el central

El Barça sigue muy atento al mercado de centrales por si hubiera la posibilidad de reforzar la plantilla de cara al nuevo proyecto deportivo. Ha dejado de ser prioridad porque Hansi Flick prefiere centrar la inversión en la delantera, pero tanto el técnico alemán como Deco tienen claro que iría bien un marcador con experiencia y de primer nivel para completar la plantilla. Hay dos nombres encima de la mesa que, en las últimas horas, han sido relacionados con el Barça por su predisposición a jugar como blaugranas: Aymerich Laporte y el Cuti Romero. Dos opciones que serían viables siempre que el club blaugrana consiguiera dar salida a un defensa a través de un traspaso en lo que resta de mercado.

La opción Laporte habría sido puesta encima de la mesa del Barça en las últimas semanas, según 'Cope' y es un nombre que encajaría muchísimo por perfil. Sería una figura similar a la de Íñigo Martínez y su rendimiento en el Mundial ha sido espectacular formando pareja con Cubarsí, un jugador con el que se lleva a la perfección fuera y dentro del campo. El Barça sabe de la situación y también que tiene contrato con el Athletic hasta el 2028, algo que no se puede obviar por las relaciones que hay entre clubs. El conjunto rojiblanco tuvo que aportar 10 millones de euros para sacarlo de Arabia Saudí, pero tiene un contrato altísimo en Bilbao. Su nombre lleva tiempo sonando internamente en el club blaugrana.

Otro de los nombres que vuelve a salir a la palestra es el del Cuti Romero. El periodista Fabrizio Romano aseguróq que el argentino iba a forzar sí o sí su salida del Tottenham. No quiere jugar más en la Premier y quiere salir hacia la Liga española. Barça y Atlético de Madrid están monitorizando su situación, pero la prioridad dle futbolista sería recalar en el Camp Nou. Aquí, el principal problema es el precio de la operación ya que el club londinense va a exigir un mínimo de 50 millones de euros por su salida, salvo que la situación entre en un conflicto duro con el futbolista.

El Barça tenía hasta ahora al Cuti Romero como opción número uno por si debía actuar en la parcela defensiva. Tanto Deco como Flick creen que se trata de un defensa contundente y con experiencia europea y un líder que podría venir bien en un equipo con mucha juventud. Laporte también reúne estas características y su perfil zurdo, incluso, le hace más interesante.

Por el momento, el Barça solo está recogiendo información y manteniendo vivo el interés sobre los jugadores que gustan atrás por si hubiera la posibilidad de firmar. Pero se necesita la venta de un central o un lateral, con Araujo, Koundé y Balde como candidatos. El primero no quiere salir y tiene un contrato largo, por Koundé han habido sondeos de Bayern, pero no está por la labor y Balde tampoco ha querido escuchar ofertas. Hoy por hoy, es un tema muy complicado.

Con la actual plantilla, parece claro que los centrales titulares serán Cubarsí y Gerard Martín, tal y como acabó la temporada pasada. Flick está muy contento con ellos y tendrán por detrás a Araujo y Chrsitensen, mientras que Eric Garcia será más un comodín en la plantilla para jugar tanto de central, como de medioncentro o lateral.