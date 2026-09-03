Laporte, el otro 'caso Julián' del mercado del Barça

El FC Barcelona cerró un mercado de fichajes con muchos movimientos. Deco le dio a Flick muchas alternativas en la plantilla —sobre todo en ataque—, pero algunos aficionados azulgranas creen que faltó reforzar la línea defensiva. En esa parcela solo llegó Joao Cancelo tras rescindir contrato con el Al Hilal, pero no el ansiado central zurdo para acompañar a Cubarsí.

Desde entonces, Gerard Martín sigue siendo el gran compañero del campeón del mundo, compartiendo la posición con Andreas Christensen. Eso sí, la irrupción de Xavi Espart en el primer equipo puede conseguir liberar a Jules Kounde o Eric Garcia, para que uno de los dos —preferiblemente el francés para Flick— pase a la zona central de la defensa.

Sonaron muchos nombres para reforzar los centrales este mercado. El primer gran nombre fue Bastoni y el último Ruud Nijstad del Twente, pero finalmente no se terminó dando ninguna incorporación. Seguramente, uno de los movimientos que ilusionó más al barcelonismo fue el de unir a Cubarsí con su compañero de zaga en el Mundial: Aymeric Laporte.

Laporte estaba interesado en el Barça

El Barça llegó a tantear la posibilidad de incorporar a Laporte. De hecho, 'The Athletic' cuenta que el jugador está interesado en unirse al conjunto culé, pero finalmente no se pudo dar por la negativa del Athletic Club a vender. A los azulgranas les llegó la información de que el internacional español estaría disponible por unos 15 millones de euros, pero cuando empezaron a explorar la operación, descubrieron que el Athletic no estaba dispuesto.

Lamine Yamal con Laporte / Valentí Enrich

Laporte veía con buenos ojos su llegada a Barcelona tras un gran Mundial, pero las negociaciones con el Athletic prácticamente ni empezaron. Cuando el Barça comprendió las condiciones reales del traspaso, desistieron de la operación.

Tras la no llegada de Laporte y las salidas de Araujo y Álvaro Cortés, parecía que el Barça estaba en condiciones de firmar un central. Nijstad era el principal objetivo, pero el Twente no aceptó la oferta que le propuso el conjunto azulgrana por una de sus grandes perlas. A pesar de todo, el Barça podría volver a la carga por un central en el mercado de invierno, ya que cuenta con el 'Fair Play' necesario para acometer la operación.