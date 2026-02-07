Laporta y Yuste simbolizan la transición electoral

Joan Laporta y Rafa Yuste protagonizaron este sábado en el Spotify Camp Nou un acto cargado de simbolismo por el momento actual del FC Barcelona al entregarse mutuamente las insignias de oro como socios del club, un reconocimiento que acredita medio siglo de vinculación ininterrumpida con la entidad azulgrana.

El acto ha tenido lugar en el Palco Presidencial del Spotify Camp Nou en presencia del resto de miembros de la Junta Directiva del FC Barcelona antes del saque incial ante el Mallorca, aunque el gesto va más allá de lo personal.

Y es que el gesto entre presidente y vicepresidente deportivo llega en un momento clave a nivel institucional, a las puertas del inicio formal del proceso electoral. Tal y como marcan los Estatutos, Joan Laporta presentará su dimisión el próximo lunes 9 de febrero, un paso imprescindible para activar el calendario electoral que desembocará en las elecciones a la presidencia del 15 de marzo.

El actual presidente ya ha confirmado que volverá a presentarse como candidato para seguir al frente del club si consigue las firmas. Se espera que Víctor Font, Marc Círia y Xavi Vilajoana sean los rivales del actual presidente en las urnas.

Durante el periodo electoral, Rafa Yuste asumirá la presidencia interina del FC Barcelona, una vez lo aprueben en junta directiva a propuesta del presidente Laporta, que no podrá contar con su mano derecha durante el proceso electoral. El actual vicepresidente primero será el encargado de liderar el club de manera provisional hasta que la nueva junta directiva, la que salga de las urnas, tome posesión oficialmente pasado el 30 de junio.