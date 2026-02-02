Laporta: "Si vuelvo a ser presidente, Flick será entrenador hasta que quiera"

A apenas un par de semanas para que Joan Laporta dimita como presidente del FC Barcelona, el máximo mandatario azulgrana mantiene una agenda que saca humo. El otro día ya atendió a la prensa en la comida de directivas previa al Elche-Barça. Hizo referencia a la sentencia del caso Negreira del día anterior, en la que el la jueza dio un portazo importante al Real Madrid, a la renovación de Fermín y al buen momento deportivo con la clasificación del equipo de forma directa para los octavos de final de la Champions.

A priori, a Laporta podrían quedarle unos cuatro encuentros por delante como presidente en esta segunda etapa: Albacete, Mallorca, una hipotética ida de semifinales de Copa del Rey y el Girona el lunes 16. Después de ese encuentro en Montilivi podría dar el paso y dimitir (tiene hasta el 21 de marzo según indican los estatus). Del 9 al 21.

REFERENCIA AL PENALTI SEÑALADO EN EL MADRID-RAYO

En la gala del 120 aniversario del Mundo Deportivo volvió a atender a los medios de comunicación el máximo mandatario de la nave barcelonista. Lo hizo para analizar varios temas de actualidad a unas horas para que el equipo se juegue su continuidad en la Copa del Rey. Entró en calor en la alfombra roja cuando fue preguntado por el polémico penalti señalado a favor del Madrid ante el Rayo: "¡Un piscinazo!".

Ya durante la gala, Laporta hizo una larga alusión a la figura de Flick: "Para nosotros era importante una persona con su experiencia y sus conocimientos, pero si es un fenómeno como entrenador, lo es más como persona. Aquel día, el de su fichaje, vimos que estamos haciendo algo importante, porque era un entrenador de la cabeza a los pies y que sabía cómo llevar a un grupo, a un grupo de muy jóvenes con otros de experiencia".

El presidente del Barça añadió que "si vuelvo a ser presidente lo será (entrenador) hasta que quiera. Conoce mucho al club y tendrá más experiencia. Él no quiso más años de experiencia, pero es el entrenador ideal para estos años del Barça y gracias a él estamos viviendo un momento muy dulce".

LA DECLARACIÓN DE LAMINE

Durante la gala también habló Lamine Yamal. "Ojalá acabe mi carrera en el Barça, disfruto de cada entreno y estoy en el mejor club del mundo. ¿Partido de Copa? La Copa es un título que tenemos que ganar y mañana es un título muy importante y vamos a ir a por ello", valoró el extremo de Rocafonda.

Por su lado, Raphinha habló de su lesión, que lo dejará una semana KO más o menos. "Estoy bien. Tengo un poco de cansancio, pero bien. En teoría será poco tiempo y trataré de recuperarme lo más rápido posible. Siempre he buscado dar lo mejor que tengo. ¿Mundial 2030 final en el Camp Nou? Vivo día a día y el Mundial 2030 queda lejos, pero me cuido mucho y puede ser que sí".

También salió al escenario Hansi Flick: "Cuando veo todas estas imágenes con todos estos éxitos es una locura, es impresionante. Es un placer trabajar aquí, tenemos un fantástico presidente, staff, jugadores y afición y este es un momento fenomenal. Estoy muy feliz aquí y quiero estar muchos años. Era un sueño para mí entrenar al Barça".