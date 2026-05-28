Laporta vuela a Budapest para la cena de gala de la UEFA

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha vivido un torbellino de actividad en los últimos días. Apenas unas horas después de abandonar el hotel donde, junto a Deco, mantuvo una cumbre clave con el agente de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, y con la presencia de Juanma López, el máximo mandatario cogió un vuelo esta mañana rumbo a Budapest.

Laporta asistirá este jueves a la cena de gala organizada por la UEFA previa a la final de la Champions League, invitado personalmente por Aleksander Ceferin. No se quedará para el partido del sábado en el Puskás Aréna, pero su presencia en la capital húngara tiene un alto valor institucional y estratégico en un momento de máxima efervescencia deportiva.

Deportes. El presidente del Barça, Joan Laporta, del PSG, Nasser Al Khelaifi y el máximo dirigente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en el palco del estadio Lluis Companys antes de empezar el partido de la fase de clasificación de la liga de campeones entre el FC Barcelona y el PSG en Montjüic. / JORDI COTRINA

El escenario no podía ser más propicio. Precisamente los dos finalistas de la Champions, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el Arsenal de Mikel Arteta, emergen como los principales competidores del Barça en la puja por Julián Álvarez. El argentino, que sueña con dar el salto a un gran proyecto ganador, tiene al Barça como prioridad absoluta, aunque los dos clubes que se disputarán el título europeo este sábado también lo siguen de cerca.

Movimiento en Barcelona

En paralelo, el club acelera el fichaje de Anthony Gordon. El extremo inglés ha llegado este mediodía a la ciudad para someterse al reconocimiento médico. Las negociaciones con el Newcastle han llegado a buen puerto (alrededor de 70 millones de euros más variables) y el jugador, que encaja perfectamente en el perfil de intensidad y verticalidad que busca Hansi Flick, podría convertirse en el primer gran refuerzo oficial de esta nueva temporada.

Laporta, aunque se encuentra en un momento de transición tras las elecciones, ha seguido de cerca ambas operaciones y ha confirmado públicamente que estaba al tanto de las gestiones por Gordon.

El mercado de verano acaba de comenzar y, por el ritmo que lleva el Barça, promete ser memorable. Gordon aterriza en la Ciudad Condal, Álvarez sigue en el radar y Laporta, desde Budapest, continúa tejiendo la red. El objetivo es claro: construir un equipo competitivo capaz de pelear por todos los títulos, incluida la Orejona.