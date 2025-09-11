Laporta: "Volveremos lo antes posible al Camp Nou"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, acudió a primera hora de este jueves a cumplir con uno de los rituales clásicos del club como es la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada Nacional de Catalunya.

Laporta estuvo acompañado en su llegada por los vicepresidentes, Rafael Yuste y Elena Fort, en una jornada festiva en Catalunya y que tiene en un acto de sus actos principales la ofrenda de flores.

El máximo mandatario blaugrana dijo a los medios congregados alrededor suyo que se siente "optimista" respecto al regreso al Spotify Camp Nou, aunque no quiso concretar si la fecha será ante el Getafe el 21 de septiembre o, como todo parece apuntar, será el 28 con la disputa del encuentro ante la Real Sociedad.

En cualquier caso, Laporta aseguró que "volveremos lo antes posible" y que tenía muchas "ganas" de que se produzca este regreso. El presidente conversó con sus vicepresidentes y también con el jugador de la sección de baloncesto Joel Parra, quien fue uno de los primeros en llegar.

De momento, el FC Barcelona-Valencia se disputará este domingo en el estadio Johan Cruyff ante la imposibilidad de jugar en el Olímpico de Montjuïc por el concierto de Post Malone de este viernes.

El Lluís Companys estará a partir de entonces a disposición del Barça para los encuentros que sean necesarios, tanto de Liga como de Champions League, aunque la voluntad es que el Spotify Camp Nou sea el recinto en el que se jueguen cuanto antes.

Laporta atendió a los muchos seguidores que se agolparon para hacerse fotografías, al mismo tiempo que llegó Joan Garcia en representación de la primera plantilla del FC Barcelona de fútbol.