Laporta: "Volveremos más fuertes. Ahora hay que rematar la Liga"

El Barça volvió en la mañana del miércoles a los entrenamientos. Recuperación tras la eliminación europea y dos días de fiesta teniendo en cuenta que este fin de semana no hay Liga. Irán bien a los jugadores de Hansi Flick para desconectar. Las caras largas continuaban en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Una continuación de lo que se vivió en el vestuario del Metropolitano y posteriormente en el viaje de regreso a Barcelona.

La expedición azulgrana aterrizó en Barcelona hacia las dos de la mañana. Lo hizo con una mezcla de tristeza e indignación. Los jugadores de Hansi Flick estaban seguros de que habían sido mejores que el Atlético de Madrid en la eliminatoria y de que debían estar en semifinales, pero el orgullo por el juego era también tristeza porque querían esta Champions. E indignación. Las palabras de Raphinha, Dani Olmo o de Frenkie de Jong tras el encuentro eran extensibles a todo el grupo. Los jugadores del Barça creen que en esta eliminatoria se han visto muy perjudicados por las decisiones arbitrales. Especialmente en el partido de ida, pero también en el de vuelta.

A diferencia de los últimos desplazamientos del equipo, este último contó con una novedad, la presencia de Joan Laporta. Ganó las elecciones del 15 de marzo, pero no tomará posesión del cargo hasta el 1 de julio. Invitado por Enrique Cerezo al palco del Metropolitano, se sumó a la expedición ya desde el lunes. Y en el vuelo de vuelta a Barcelona, ejerció de presidente.

Ya lo había hecho en el mismo Metropolitano. Protestando a los representantes de la UEFA por los arbitrajes recibidos y bajando a los vestuarios para dar ánimos tanto a Flick como a los jugadores. Y lo siguió haciendo en el avión. Fue quien más trató de levantar el ánimo de los jugadores. Quiso dejarles bien claro que tanto el club como la afición se sienten muy orgullosos de todo lo que están haciendo en estas últimas temporadas. Su mensaje fue claro. Toca levantarse porque la temporada todavía no ha acabado. "Hay que rematar la Liga", les dijo.

También expresó su confianza de que si todo el club sigue con la misma línea ya trazada, la Champions caerá más pronto que tarde, pues el Barça tiene una generación de jugadores jóvenes y muy culés que están destinados a hacer grandes cosas en el mundo del fútbol liderados por un gran Lamine Yamal, el mejor jugador del mundo con solo 18 años. "Volveremos más fuertes la temporada que viene", lanzó un Laporta enfadado, pero muy orgulloso de sus jugadores y de su entrenador, a quien espera renovar en las próximas semanas.