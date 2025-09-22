Laporta lo vio venir: "Dembélé es mejor que Mbappé"

El Balón de Oro 2025 ya tiene dueño y, aunque la incógnita se mantuvo hasta el último minuto, se acabó imponiendo lo que era un secreto a voces. Ousmane Dembélé se coronó este lunes en París como mejor jugador del mundo, imponiéndose en la votación final a Lamine Yamal, segundo tras haberse proclamado dos horas antes en el ganador del Kopa como mejor joven.

Una resolución que, en clave Barça, tiene un valor simbólico: el francés, que salió del Camp Nou con una etapa con más sombras que luces, se consagra en lo más alto de la élite con el premio individual más prestigioso que existe bajo la tutela de otra figura clave en la historia culé, Luis Enrique.

El delantero del PSG, clave en la Champions ganada por los parisinos, fue determinante erigiéndose como nuevo líder de los de Lucho durante la temporada. Sus exhibiciones en el Emirates Stadium en semifinales y su buen hacer en la final de Múnich contra el Inter le consagraron en un año inolvidable en París, que justo un año antes sufrió el traumático adiós de su ídolo hasta entonces, Kylian Mbappé.

Laporta ya lo dijo

Y en este contexto, las redes sociales volvieron a hacer su trabajo y recuperaron una frase que en su momento generó controversía y burlas por partes iguales. Hace tres años, Joan Laporta había lanzado un mensaje que colocaba al entonces jugador azulgrana por encima del que era la joya del fútbol francés: “Sigo pensando que Dembélé es mejor que Mbappé, eso no quiere decir que uno rinda mejor que otro", comentó el presidente culé.

El contraste, en 2025, fue evidente en París. Mientras Mbappé se quedó fuera del podio, quedando en una muy discreta séptima posición, pagando un año irregular en el Real Madrid pese a sus grandes registros goleadores, Dembélé se alzó como nuevo Rey del fútbol cogiendo el testigo de otros franceses históricos como Zidane y Platini. Al final, Laporta tenía razón.