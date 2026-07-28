Laporta no viajará al 'stage' del Barça en Inglaterra para recuperarse de una arritmia

Joan Laporta no acompañará al FC Barcelona en la estadía que el equipo realiza desde el principio de la semana en las instalaciones de la Federación Inglesa en St. George's. El presidente del club azulgrana se recupera de una arritmia que ha sido revertida con éxito, como él mismo explicó en un comunicado emitido en su cuenta de Instagram. Laporta agradeció el trato humano y los cuidados médicos del personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Ahora, necesita un período de recuperación, motivo por el que no podrá estar junto al equipo para presenciar en directo el amistoso de pretemporada que enfrentará este viernes a los de Hansi Flick al Brimingham City, de la Championship. La máxima representación correrá a cargo de un hombre de su máxima confianza, el vicepresidente deportivo Rafa Yuste.

David Bernabeu

Tampoco estará en la junta de este miércoles

Laporta tampoco podrá estar presente por recomendación médica en la importante reunión de la junta directiva del FC Barcelona que se celebrará este miércoles por la mañana en las instalaciones del club azulgrana y en la que los directivos barcelonistas fijarán la fecha de una Asamblea de Compromisarios Extraordinaria, ente otras cosas, para pedir permiso para ampliar el crédito del Espai Barça. La salud es lo primero y el presidente del Barça se congratuló de haber superado la arritmia diagnosticada.

El comunicado emitido por Laporta

"¡¡¡Todo ha ido bien!!! ¡¡¡Me han revertido la arritmia!!! ¡¡¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!!!". Así es como Joan Laporta inició el texto publicado la tarde de este martes en su cuenta de Instagram.

El dirigente azulgrana se mostró "muy agradecido a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y al personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Han hecho un trabajo excelente. Además de su sabiduría y sus grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariño, dignificando la medicina y el juramento hipocrático".

El comunicado médico emitido por Joan Laporta / Instagram

La manera en la que ha sido atendido es, en sus propias palabras, "una prueba más de que en Barcelona y en Catalunya también hacemos muy buen trabajo y de máxima calidad. Y me siento especialmente orgulloso también de los servicios médicos del Barça, encabezados por el Dr. Xavier Corbella, y de mi jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, que han coordinado todo con gran eficiencia".

Joan Laporta también quiso expresar su agradecimiento "al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus buenos consejos, que me dieron tranquilidad, y al Dr. Brugada por recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia".

Finalmente, el presidente del FC Barcelona quiso "agradecer todas las muestras de apoyo y acompañamiento de mis hijos, hermanos, familiares y amigos. Muchas gracias a todos, nunca mejor dicho, de todo corazón".

Joan Laporta y Rafa Yuste, tras la toma de posesión del primero / Valentí Enrich

Acompañó el texto, como no podía ser de otra forma por su gran barcelonismo, con dos corazones, uno azul y el otro grana, y el escudo del club que preside.

Rafa Yuste viajará a Inglaterra y será quien represente al equipo azulgrana en una gira de pretemporada que, además del partido de este viernes, medirá a los de Hansi Flick al Preston North End, también de la Championship. En este caso, el partido se disputará el próximo lunes a puerta cerrada en las instalaciones de St. George's Park.