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FC BARCELONA

Laporta viaja con el equipo a Madrid

El presidente electo viajará esta mañana con la expedición azulgrana para asistir a la vuelta de los cuartos de Champions

Joan Laporta y Enrique Cerezo se saludan en el partido de ida de Champions

Joan Laporta y Enrique Cerezo se saludan en el partido de ida de Champions / Enric Fontcuberta

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

El presidente electo Joan Laporta no se perderá la gran cita de este martes correspondiente a la vuelta de los cuartos de la Champions, en la que el Barça buscará darle la vuelta al 0-2 de la ida para lograr el billete a las semifinales. Laporta, que el pasado 15 de marzo fue reelegido como presidente del FC Barcelona tras imponerse con claridad a Víctor Font, viajará esta mañana junto a la expedición azulgrana rumbo a Madrid.

Rafa Yuste, presidente en funciones, encabezará la comitiva del equipo. Aun así, los jugadores también contarán con la presencia y el apoyo de Laporta, que no podrá asumir oficialmente su cargo hasta el 1 de julio. El dirigente ha aceptado la invitación de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, para presenciar el partido desde el palco del Metropolitano, con quien mantiene una muy buena relación desde hace tiempo. De hecho, Cerezo ya estuvo presente en el Spotify Camp Nou durante el encuentro del pasado miércoles.

BARCELONA, 11/04/2026.- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, antes del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y RCD Espanyol disputan este sábado en el Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta

Laporta durante el derbi ante el Espanyol / Enric Fontcuberta / EFE

Es una excepción dentro de la rutina habitual en este tipo de partidos, ya que el equipo suele realizar unúltimo entrenamiento antes de viajar al destino. En esta ocasión, la normativa de la UEFA ha obligado a adelantar los horarios y el Barça volará esta mañana hacia Madrid para asistir a la rueda de prensa de la tarde 'in situ' y completar la sesión preparatoria allí.

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Además, es la primera vez que Laporta acompaña al equipo en un desplazamiento desde su reelección. Aunque todavía no ejerza oficialmente como presidente, la invitación de Enrique Cerezo le permite estar presente en una cita de máxima importancia, donde el Barça se encomienda a Lamine y los suyos para seguir soñando en grande.

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