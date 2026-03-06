Laporta: "El único riesgo para el proyecto deportivo actual del Barça se llama Víctor Font"

Primer día de campaña electoral en el FC Barcelona y el presidente saliente, Joan Laporta, ha endurecido su discurso hacia el otro candidato, Víctor Font. “Calificar el Barça como la ha hecho Víctor Font ha hecho que se haya convertido en el altavoz de la peor campaña de desprestigio del Barça de toda la historia, una historia lanzada por la caverna y el madridismo. Le exijo que pida disculpas a todo el barcelonismo. No se puede permitir que califique el Barça como lo ha hecho. No es admisible”, ha dicho Laporta tras saber que Font habló del Caso Negreira.

El presidente saliente tiene claro que la victoria de Font no sería bueno para el Barça: “El único riesgo que tiene el proyecto actual del Barça con un equipazo que enamora es Víctor Font. Estamos encantados con Hansi Flick y el barcelonismo con él. Y con Deco, manteniendo la plantilla que tenemos, que se ha renovado hasta el 2030. Estamos construyendo el futuro, quizá el pasado lo representa el otro candidato”.

Y más ataques al proyecto de ‘Nosaltres’. “No veo ninguna propuesta suya porque se ha dedicado a hacer demagogia con la mentira y a poner palos en las ruedas. Lo único que hace es negar evidencias. El barcelonismo no merece lo que está haciendo. Se dedica a menospreciar a los ejecutivos y trabajadores del club que son los artífices de que las decisiones de la junta se hayan llevado a cabo con éxito, ha explicado Laporta.

Laporta también ha tenido respuesta para Font, que asegura que el del presidente saliente es el Barça del pasado. “Lo que hemos hecho es una realidad y es el futuro del Barça. Es la Masia, un proyecto deportivo que funcione, estamos hablando de Flick en el banquillo y Deco en los despachos, con jugadores que se han formado en casa y otros que han venido y funcionan. Hemos construido el futuro del Barça. Nosotros defendemos el Barça de que caiga en manos de personas que son capaces de destruir la trayectoria exitosa de hace años, del Barça de Guardiola, de Rijkaard. Que dan pie a que le hagan la ola por estas manifestaciones”.

La junta directiva

Laporta ha hecho estas declaraciones en la presentación en su sede electoral de su futura directiva. Repiten diez de los directivos que dimitieron para presentarse a las elecciones: Maria Elena Fort, Antonio Escudero, Ferran Olivé, Joan Soler, Xavier Puig, Miquel Camps, Aureli Camps, Xavier Barbany, Josep Maria Albert y Miquel Camps.

“Son diez que ya conocemos y que han tenido el privilegio de trabajar para revertir la situación que nos encontramos, un estadio que se caía, un club arruinado y un equipo que no ganaba. Tras tomar decisiones valientes tenemos un estadio que será el mejor del mundo, un equipazo y hemos saneado el club”, ha dicho el abogado catalán.

Además, Laporta ha presentado cinco caras nuevas: Carme Hortalà, que era presidenta de la Comisión Económica, Xavier Barniol, Carles Ayats, Jaume Santiveri y Jaume Nicolás.

Laporta y sus catorce directivos posan ante los fotógrafos y las cámaras en la sede electoral / Defensem el Barça

“Son todas personas con gran sentido crítico y con sentimiento barcelonista. Saben que pido más allá del talento, pido compañerismo y lealtad. Si los socios nos renuevan la confianza el 15 de marzo, el Barça estará en manos de personas que tenemos claro que consolidará la recuperación económica, culminaremos el Spotify Camp Nou y el resto del Espai Barça, aseguraremos la grandeza de la institución con el proyecto deportivo que tenemos que es Flick y Deco y una Masia que construye el futuro. Garantizamos que el club sea propiedad de los socios y socias”, ha asegurado el presidente saliente.

Si Laporta gana las elecciones del 15 de marzo, a estos quince directivos se unirán los siete que se han quedado en el club mientras se celebran las elecciones: Rafa Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Joan Solé, Sisco Pujol, Àngel Riudalbàs y Josep Ignasi Macià. Estos siete directivos deberán ser nombrados en la primera reunión de junta directiva posterior al 1 de julio y después ratificado en la Asamblea de Compromisarios.