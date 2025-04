Laporta: ¿El triplete? Todo es posible"

El presidente del Barça, Joan Laporta, se encuentra en Dortmund acompañando al equipo de Hansi Flick, que este martes disputa la vuelta de los cuartos de final de la Champions con una buena ventaja lograda en la ida en Montjuïc, cuando los azulgranas golearon por cuatro a cero.

A pesar de la ventaja, Laporta no quiere ningún tipo de relajación y espera ganar el partido. "El partido es muy importante. Es muy importante que ganemos, que demos una buena imagen y así daremos un mensaje a la Champions de que seguimos fuertes. He escuchado algunos comentarios de que puede haber cierta relajación. No. El partido es muy importante, nos jugamos mucho deportivamente. Lo tenemos encaminado, pero hay que ganar y dar buena imagen para que nuestros rivales vean que seguimos fuertes", ha dicho el presidente barcelonista.

El Barça sigue líder en la Liga con cuatro puntos más que el Real Madrid a falta de siete jornadas. Está en la final de Copa y tiene un pie y medio en las semifinales de la Champions. Laporta sigue cauto con la posibilidad de ganar el triplete. "Estamos muy orgullosos de la Supercopa y de cómo está jugando el equipo, pero aún no hemos ganado nada. ¿El triplete? Todo es posible", ha acabado Laporta.

El presidente del Barça ha hecho estas declaraciones tras asistir al entrenamiento del Barça en el Westfalenstadion y antes de un acto promocional del Patronato de Turismo de la Costa Brava de la Diputación de Girona. Ha acudido al mismo acompañado del vicepresidente del área social del club, Antonio Escudero y de otros miembros de la junta directiva como Rafa Yuste, Maria Elena Fort, Josep Cubells, Josep Ignasi Macià y Miquel Camps.