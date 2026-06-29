Laporta tomará el miércoles la palabra

Joan Laporta se encuentra estos días descansando en la Costa Brava. La semana que viene será intensa para él. El miércoles 1 de julio tomará posesión del cargo de presidente tras llevar actuando como presidente electo desde que ganó las elecciones el 15 de marzo. Lo hará en un acto solemne que se celebrará en el Auditori 1899. Está previsto que empiece a las 12.30 horas y a él estarán invitados ejecutivos y profesionales del club, así como los expresidentes de la entidad.

El día para Laporta empezará horas antes en las oficinas del FC Barcelona. Y es que el mismo miércoles se celebrará la primera reunión de la junta directiva entrante. Los siete directivos que han gobernado el club desde la dimisión de Laporta renunciarán a sus cargos. Posteriormente, volverán a ser nombrados directivos por Laporta. Formarán parte de la nueva junta aunque deberán ser ratificados en la primera Asamblea de Compromisarios. El presidente también repartirá carteras y responsabilidades entre sus directivos.

En el Auditori 1899, con su nuevo equipo en las primeras filas, ofrecerá un amplio discurso en el que explicará los objetivos y retos de este nuevo mandato. Entre ellos estará acabar las obras del Spotify Camp Nou y el Espai Barça, mantener la excelencia deportiva y dar continuidad a la recuperación económica. Está previsto que Laporta, tras el acto de toma de posesión, atienda a los medios de comunicación en rueda de prensa.

Hablará por primera vez como presidente tras ganar las elecciones del 15 de marzo. Desde entonces, ha asistido a diferentes partidos tanto del primer equipo como de las secciones y ha hecho alguna declaración pública, pero sin alargarse demasiado. Se espera que Laporta, el próximo miércoles, responda, por ejemplo, a las acusaciones vertidas sobre el Barça en los últimos meses por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Florentino no ha dejado de hablar del Caso Negreira e incluso ha llevado el caso hasta la UEFA. El Barça ha llevado al presidente blanco a los tribunales y se espera una respuesta contundente de Laporta.

El presidente del Barça también puede responder a Miguel Ángel Gil Marín, miembro del Consejo de Administración del Atlético de Madrid que también ha criticado con dureza al FC Barcelona por la intención del club azulgrana de fichar a Julián Álvarez. Además, repasará otros aspectos de actualidad del club.